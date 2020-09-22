У сериала Мандалорец будет еще 2 сезона

Мандалорец / кадр из сериала Мнадалорец

Disney снимут 3 и 4 сезона Мандалорца, где будут раскрывать интригу, которую нагнетают с начала проекта.

Джанкарло Эспозито, который играет Моффа Гидеона в Мандалорце заинтриговал высказыванием о продолжении сериала Мандалорец в интервью изданию People.

"Мы живем во вселенной, которая огромна и где есть что исследовать. Так что я думаю, что это шоу начнет закладывать фундамент для глубины и широты, которая появится в сезонах 3 и 4, где вы действительно начнете получать ответы", - сказал он.

Вместе с этим актер поделился некоторыми подробностями о втором сезоне.

"Грядущий сезон Мандалорца будет очень интересным, потому что вы начнете понимать силу малыша и его значение в истории. Также вы узнаете предысторию темного меча Моффа Гидеона и то, как ранняя история Звездных войн связана с Войнами клонов и другими шоу", - еще более туманно сказал он.