В Сеть слили первые кадры фильма Mortal Combat 2021

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Впервые после малобюджетных фильмов с Кристофером Ламбертом и после провального сериала 2000-х, на экраны выйдет экранизация легендарной игры Mortal Combat, которую сделала студия Warner Bross.

Издание Entertainment Weekly опубликовали первые кадры новой экранизации Mortal Kombat с героями картины.

Режиссер рассказал о том, что во время съемок они провели расследование по поводу одного из "орудий" нинздя - куная.

"Мы провели небольшое исследование, и на самом деле кунай - это древний японский садовый инструмент - объясняет он. - Итак, один из самых ранних кадров в фильме - это лезвие куная, которое жена Хандзо использовала в качестве садового инструмента".

На фото, которые показало издание засветились Саб-Зиро, Кун Лао, Лю Кен, Соня Блейд, Джакс, Кано и другие.

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Mortal Combat / New Line и Warner Bros

Напомним, за постановку отвечает Саймон Маккуойд. Продюсером выступает Джеймс Ван, приложивший руку к Заклятию. А над сценарием работал в том числе Эд Бун.

Фильм Mortal Combat должен выйти 16 апреля одновременно в кинотеатрах и HBO Max.