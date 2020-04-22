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ВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

22 апреля 2020, 16:23

Новый сериал Marvel ВандаВижн выходит на сервисе Disney+ в 2020 году. Что известно про актеров, сюжет и съемки сериала ВандаВижн - читай на Главреде.

ВандаВижн
ВандаВижн 2020 - дата выхода/ Marvel

Новый сериал ВандаВижн выходит на Disney+ в декабре 2020. Сериал был анонсировал еще на Кубке Супербоула 2019, но из-за коронавирусной эпидемии все пошло не так. Однако весной 2020 вышел график выхода всех сериалов Disney, и ВандаВижн с Зимним Солдатом планируется на 2020 год. 

Сериал снят в стиле ситкома, в котором Ванда переживает десятилетия со своим "мужем" Вижном. Сюжет обещает быть интригующим, ведь сериал официально будет связан с психоделическим Доктором Стрэнджем-2.

ВандаВижн сюжет

Действие сериала разворачивается после завершения фильма Мстители: Финал. Также сериал связан с предстоящим фильмом Доктор Стрэндж 2, где снова появится Алая Ведьма. Жак Шеффер привлекла к работе над шоу восемь сценаристов, среди которых четыре женщины и разной расы. Таким обраом она решила бороться с неравенством и дискрискриминацией.

Кевин Файги намекнул, что в сериале будет раскрыта предистория Ванды и Вижна, как Ванда пыталась раскрыть свой потенциал, откуда у Вижена взялось такое имя, и почему Ванду называют Алой Ведьмой. "Все события, которые будут происходит в сериале, значительно повлияют на будущее четвертой фазы киновселенной Marvel", - цитирует его Collider.

ВандаВижн
ВандаВижн 2020 - актеры и роли / Marvel

ВандаВижн актеры и роли

  • Элизабет Олсен - Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма
  • Пол Беттани - Вижн
  • Тейона Паррис - Моника Рамбо
  • Кэт Деннингс - Дарси Льюис
  • Рэндалл Парк - агент Джимми Ву
  • Кэтрин Хан 

Велись переговоры с Бенедиктом Камьербетчем и Аароном Тейлор-Джонсоном (Ртуть в Мстителях)

ВандаВижн смотреть онлайн трейлер:

Напомним, Disney перенесли выход всех своих сериалов из-за коронавируса. Новый график сериалов Disney до 2022 года уже появился в сети.

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