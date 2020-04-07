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Disney+ - график выхода сериалов на 2020-2022 годы

7 апреля 2020, 13:54

Французское подразделение телесервиса Disney+ без зазрения совести слило в сеть дату выхода всех сериалов производства Marvel.

Сериалы Disney 2020-2022
Сериалы Disney 2020-2022 / Disney

Дисней на время карантина определились с датой выхода своих сериалов, многие из которых не были досняты до начала коронавирусной эпидемии, и дотеперь подвешены в непонятном состоянии.

Пока что не все сериалы получили описание, полный список актеров и даже съемочную команду.

Отметим, что Сокол и Зимний солдат и ВандаВижн пока что не переносился на 2021 год, хотя в команде Disney не раз всплывала информация, что сериал не успели завершить из-за коронавируса.

Сериалы Disney график выхода

2020 год: Сокол и Зимний солдат, ВандаВижн;

2020 год: Большой выстрел;

2020 год: Мандалорец сезон 2;

2021 год: Локи, Что если?

2021 год: сериал про Кассиана Андора из Изгоя-1;

2022 год: Женщина Халк, Мисс Марвел, Соколиный глаз, Лунный рыцарь

2022 года: Кеноби.

До этого Disney опубликовал график выхода фильмов на 2020-2022 годы.

Напомним, кинокомпания Paramaunt перенесла дату выхода своих фильмов.

До этого киностудия Sony перенесла все летние фильмы 2020 года на 2021 год.

Спустя короткий срок Universal также перенесли свои фильмы с 2020 года.

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