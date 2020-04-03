Paramount перенесла фильмы 2020 года

Тихое место 2 выйдет в 2020 году / Paramaunt pics

Киностудия Paramaunt отказалась от релизов фильмов весной и летом 2020, перенеся их на другие даты, после аналогичного решения Sony и Unipersal.

Paramaunt отложила релиз сиквела Лучшего стрелка с Томом Крузом на полгода, а Тихое место 2 выйдет в 2020 году, пишет The Hollywood Reporter.

Сразу 4 фильма были перенесены из-за коронавирусной пандемии в мире.

Таким образом, фильмы Paramaunt перенесли на такие даты:

Губка Боб в бегах — 31 июля (до переноса — 20 мая)

Тихое место 2 — 4 сентября (до переноса — 19 марта)

Топ Ган: Мэверик — 29 декабря (до переноса — 24 июня)

Война завтрашнего дня — нет даты (до переноса — 25 декабря)

Телестудия явно надеется, что к осени карантин из-за пандемии коронавируса отменят. Из-за мирового карантина с марта 2020 все крупные киностудии несут масштабные убытки.

Киностудия Sony перенесла все летние фильмы 2020 года на 2021 год.

Спустя короткий срок Universal также перенесли свои фильмы.

Walt Disney отменил ряд фильмов, запланированных на весну и лето 2020, в том числе и Мулан.

Warner Вros перенесли премьеру Чудо-Женщины на август.