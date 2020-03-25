Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма

Чудо-Женщина 1984 выйдет позже из-за коронавируса/ Warner Bros

Телестудия Warner Bros перенесла премьеру сразу нескольких фильмов, запланированных на лето, сообщат в компании.

Первая большая премьера - Чудо-Женщина 1984 не выйдет 4 июня.

Из-за закрытия кинотеатров и карантина, спровоцированного пандемией коронавируса, руководство Warner Bros приняло решение перенести дату выхода Чудо-Женщины на 13 августа 2020.

В сети уже выпустили новый постер Чудо-Женщины с новой датой.

Чудо-Женщина 1984 / Warner Bros

Кроме того, несколько фильмов Warner Bros и вовсе перенесены на неизвестный срок.

мультфильм Скуби-Ду, уоторый должен был выйти 13 мая пропал из списка релизов. Та же судьба досталась мюзиклу На высоте, запланированному на 24 июня и триллеру Джеймса Вана Злое, собственно на 13 августа.

Ранее Warner Bros отменили съемки Флэша из-за коронавирусной инфекции.

Также Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.

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