Чудо-Женщина 1984: дата выхода, сюжет и трейлер

Чудо-Женщина 1984: дата и трейлер / Warner Bros Pictures

Второй фильм о Чудо-Женщине Диане Принс уже на подходе. Петти Дженкинс сняла новую шикарную историю, о том, как амазонка с Тимискиры Диана справляется с силами зла в нашем мире времен поп-культуры.

Новый фильм о Чудо Женщине выходит 4 июня 2020, и порадует нас старыми и новыми персонажами.

У Чудо женщины новые каноничные противники - Макс Лорд и Гепарда, с которой она на самомо деле знакома и вне геройского трико.

Кроме того, чудесным образом возвращается ее возлюбленный Стив Тревор. В фильме также в наш мир проникнут другие амазонки - к лучшему это, или нет - узнаем со временем.

Петти Дженкинс не смогла без шуточек в стиле Охотниц за привидениями, поэтому уже в трейлере нам показали тупость Стива - он перепутал мусорник с памятниками и произведениями исскуства, о которых ему рассказывала Диана.

В фильме снялись Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, и Кристен Виг

Чудо-женщина смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

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