Чудо-Женщина 1984: дата выхода, сюжет и трейлер

Телестудия Warner Bros и DC Comics сняли вторую часть нашумевшего фильма Чудо-женщина. Сиквел Чудо-Женщина 1984 выходит в 2020 году.
Второй фильм о Чудо-Женщине Диане Принс уже на подходе. Петти Дженкинс сняла новую шикарную историю, о том, как амазонка с Тимискиры Диана справляется с силами зла в нашем мире времен поп-культуры.
Новый фильм о Чудо Женщине выходит 4 июня 2020, и порадует нас старыми и новыми персонажами.
У Чудо женщины новые каноничные противники - Макс Лорд и Гепарда, с которой она на самомо деле знакома и вне геройского трико.
Кроме того, чудесным образом возвращается ее возлюбленный Стив Тревор. В фильме также в наш мир проникнут другие амазонки - к лучшему это, или нет - узнаем со временем.
Петти Дженкинс не смогла без шуточек в стиле Охотниц за привидениями, поэтому уже в трейлере нам показали тупость Стива - он перепутал мусорник с памятниками и произведениями исскуства, о которых ему рассказывала Диана.
В фильме снялись Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, и Кристен Виг
Чудо-женщина смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:
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