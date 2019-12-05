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Мулан 2020: Дата выхода, актеры и трейлер

5 декабря 2019, 18:11

Вышел второй трейлер фильма Мулан, в котором Disney раскрыли дату выхода экранизации мультика.

Мулан 2020
Мулан 2020: дата выхода и трейлер / YouTube

Телестудия Disney представила второй трейлер фильма Мулан, в котором показала зловещего злодея, и раскрыла дату выхода новой картины.

 Второй ролик подтверждает, что картина, по сравнению с мультфильмом, будет выполнена в более серьезном тоне. Что будет в фильме Мулан - рассказываем в нашем материале.

"Когда император Китая (Джет Ли) издаёт указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, чтобы защитить страну от северных захватчиков, нападающих на Китай, Фа Мулан (Лю Ифэй), старшая дочь заслуженного воина, вступает в армию вместо её больного отца. Она энергичная, решительная и быстрая. Маскируясь под мужчину, Фа Цзюнь, она проверяется на каждом шагу, должна использовать свою внутреннюю силу и свой истинный потенциал",  говорится в описании.Читайте такжеБонд Не время умирать: первый официальный трейлер взорвал сеть

Это будет одна из самых дорогих экранизаций Дисней - на фильм потрачено оконо 300 миллионов долларов.

Причем, помешанных на толерантности Disney, уже поймали на грубых нарушениях исторических фактов и перевирания изначального мультфильма.

В оригинальном мультфильме действие происходит примерно в 5 веке нашей эры, во времена северных и южных династий. Семья Мулан живет в Северном Китае, и именно северную границу она отправляется защищать от захватчиков.

Мулан 2020 смотреть онлайн оригинальный трейлер:

В фильме же девушка живет в доме тулоу. Такие постройки были характерны для восточных и южных провинций и впервые появились во времена династии Тан, то есть в 7 веке нашей эры - через 200 лет. Подобные постройки более знакомы зрителям, но китайцев раздражает такая политика Disney.

Зрители из Китая считают, что, показывая знакомые западной аудитории элементы китайской культуры, студия просто пытается продать фильм. Такую мешанину пользователи посчитали неуважением к незападным культурам и аудиториям.

В Мулан 2020 сыграли:

  • Лю Ифэй – Фа Мулан
  • Йосон Ань – Чэнь Хунхуи
  • Гун Ли – Сианя Ланг
  • Джейсон Скотт Ли – Бори Хан
  • Ци Ма – Хуа Чжоу
  • Донни Йен        Тунг
  • Джет Ли – Император
  • Рон Юань – сержант Цянь
  • Джимми Вонг – Линг
  • Доу Муа – По
  • Чен Тан – Яо
  • Ксана Тан – Хуа Сю
  • Уткарш Амбудкар – Скатч
  • Чум Эхелепола – Рамтиш

Ранее назвали дату выхода и показали трейлер фильма Черная Вдова.

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