Universal отменила фильмы 2020 года - новые даты выхода

Фильмы Universal 2020 / Universal

Одна из крупнейших киностудий - Universal после попытки спасти показ фильмов благодаря онлайн кинотеатру, окончательно прекратила борьбу с коронавирусной пандемией, и перенесла премьеры трех фильмов на 2021 год.

Руководство студии приняло решение перенсти премьеры фильмов на 2021 год, чтобы хоть как-то потом спасать компанию и ее сотрудников в финансовом плане,пишет Deadline.

Таким образом, на 2021 год перенесены Миньоны 2 Грювитация, Зверопой 2 и Злая.

Миньоны: Грювитация — 2 июля 2021-го (была 2 июля 2020-го)

Зверопой 2 — 22 декабря 2021-го (была 2 июля 2021-го)

Злая — без даты (до переноса — 22 декабря 2021-го)

До этого все свои фильмы перенесла компания Sony - в сети сразу же заявили, что это обрушит летний киносезон 2020.

Зато Disney продолжает съемки Доктора Стренджа 2 в условиях карантина.

Warner Bros не стали убирать Чудо-Женщину 1984 с летнего показа - ее перенесли на август.