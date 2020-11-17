Вышел интригующий трейлер Лиги Справедливости Зака Снайдера

Лига Справедливости Зака Снайдера / НВО

Вечером 17 ноября появился большой трейлер фильма Лига Справедливости Зака Снайдера, который называется Zack Snyder's Justice League Cut.

В ролике на пару минут показали сразу очень много сцен, которые не вошли в фильм, переделанный без режиссера.

Новый трейлер не только показывает Степного Волка в совсем другом обличии, и Дарксайда, но и показывает очень много грустных и драматических моментов, которые многое могли бы объяснить в фильме.

Среди прочих - Кибермен на кладбище, смерть отца Кибермена, что случилось с амазонками при встрече со Степным волком, Флэш, который вошел в Силу скорости, а также много драматичных моментов с Суперменом - хоть ничего нового и не доснимали, но его историю в первом фильме обрезали основательно.

Лига Справедливости Зака Снайдера - первый большой трейлер:

Напомним, что первая из 4 серий Лиги Справедливости Зака Снайдера выходит 5 сентября 2021 на НВО Max