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Вышел интригующий трейлер Лиги Справедливости Зака Снайдера

17 ноября 2020, 18:52

До премьеры Лиги Справедливости Зака Снайдера еще больше полугода, но в сети уже появился трейлер фильма - полный безысходности и боли.

Лига Справедливости Зака Снайдера
Лига Справедливости Зака Снайдера / НВО

Вечером 17 ноября появился большой трейлер фильма Лига Справедливости Зака Снайдера, который называется Zack Snyder's Justice League Cut.

В ролике на пару минут показали сразу очень много сцен, которые не вошли в фильм, переделанный без режиссера.

Новый трейлер не только показывает Степного Волка в совсем другом обличии, и Дарксайда, но и показывает очень много грустных и драматических моментов, которые многое могли бы объяснить в фильме.

Среди прочих - Кибермен на кладбище, смерть отца Кибермена, что случилось с амазонками при встрече со Степным волком, Флэш, который вошел в Силу скорости, а также много драматичных моментов с Суперменом - хоть ничего нового и не доснимали, но его историю в первом фильме обрезали основательно.

Лига Справедливости Зака Снайдера - первый большой трейлер:

Напомним, что первая из 4 серий Лиги Справедливости Зака Снайдера выходит 5 сентября 2021 на НВО Max

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