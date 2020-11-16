Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности

Лига Справедливости / looper.com

Зак Снайдер поведал, что разрывался между Отрядом самоубийц и Лигой Справедливости для DC, но все равно монументально подошел к работе, и не только смонтировал недостающие но уже отснятые материалы, но и доснял 4 или 5 минут новых сцен.

Зак Снайдер признался, что пригласил Джареда Лето для роли Джокера в свою Лигу Справедливости. Об этом он рассказа в интервью Beyond The Trailer

Зак Снайдер сказал, что они только "чуть-чуть" досняли фильм, а отвечая на вопрос о Джокере, сказал, что позвал Джареда Лето, но Джокер в Лиге Справедливости будет отличаться от того, что видели зрители.

"Могу сказать, что в итоге для фильма снято около четырех или пяти минут новых сцен. На все четыре часа только четыре новых минуты", - сказал он.

Сколько стоили съемки этих четырех или пяти минут, неизвестно, как и то, кто конкретно участвовал в них из основного состава кроме Бена Аффлека и Рэя Фишера, однако Генри Кавилл говорил, что его там не будет.

Зак Снайдер пояснил все свои действия максимально туманно, так что сложно представить целую картину.

Как ранее сообщал Главред,