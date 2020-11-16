Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности

Гений кинематографа Зак Снайдер раскрыл интригующую информацию о том, сколько же материала он доснимал для Лиги Справедливости.
Зак Снайдер поведал, что разрывался между Отрядом самоубийц и Лигой Справедливости для DC, но все равно монументально подошел к работе, и не только смонтировал недостающие но уже отснятые материалы, но и доснял 4 или 5 минут новых сцен.
Зак Снайдер признался, что пригласил Джареда Лето для роли Джокера в свою Лигу Справедливости. Об этом он рассказа в интервью Beyond The Trailer
Зак Снайдер сказал, что они только "чуть-чуть" досняли фильм, а отвечая на вопрос о Джокере, сказал, что позвал Джареда Лето, но Джокер в Лиге Справедливости будет отличаться от того, что видели зрители.
"Могу сказать, что в итоге для фильма снято около четырех или пяти минут новых сцен. На все четыре часа только четыре новых минуты", - сказал он.
Сколько стоили съемки этих четырех или пяти минут, неизвестно, как и то, кто конкретно участвовал в них из основного состава кроме Бена Аффлека и Рэя Фишера, однако Генри Кавилл говорил, что его там не будет.
Зак Снайдер пояснил все свои действия максимально туманно, так что сложно представить целую картину.
Как ранее сообщал Главред,
- Лига Справедливости Зака Снайдера выйдет на телесервисе HBO Max.
- Как известно, фильм Лига Справедливости почти что перед премьерой в 2017 году полностью был переработан Джосом Уидоном после уходом Зака Снайдера из-за смерти его дочки.
- В итоге было четко заметно, что не хватает много сцен, логика потеряна, а переснятые сцены не связаны с фильмом.
- Джос Уидон заявил, что ему мешали работать, и не смогли обеспечить рабочую атмосферу.
- Фильм Лига Справедливости собрал 657,9 миллионов сборов при бюджете 300 миллионов.