Лига Справедливости от Зака Снайдера выходит онлайн на HBO Max

Лига Справедливости / Warner Bros

Оригинальная Лига Справедливости, какой она должна была быть до ухода Зака Снайдера выйдет на онлайн платформе HBO Max, пишут FandomWire и The Illuminerdi .

Изначально кинокомпания утверждала, что доработка Лиги Справедливости будет стоить около 20 миллионов долларов, и поэтому, ею не занимались. Но теперь появилась информация, что лента все же выйдет - только точно не известно - в виде полного фильма, или мини-сериалом.

Так они уже попытались сделать, когда выпустили Бегущего по лезвию на HBO Max.

Тем временем, сам Зак Снайдер устраивает онлайн-показ Человека из стали 20 мая. Поклонники ожидают, что гений пера сам лично объяснит, что происходит.

Напомним, что создание HBO Max анонсировалось еще в феврале 2020 - и очень вовремя - благодаря этому, киностудия и телеканал получили значительную выгоду во время карантина, хоть Warner Bros и не смогли запускать премьеры фильмов в кино.

Фильм Лига Справедливости почти что перед выходом в 2017 году полностью был переработан Джосом Уидоном после уходом Зака Снайдера из-за смерти его дочки.

В итоге было четко заметно, что не хватает много сцен, логика потеряна, а переснятые сцены не связаны с фильмом. Сам Джос Уидон объявил, что ему просто мешали работать, и не могли обеспечить рабочую атмосферу. Фильм собрал 657,9 миллионов сборов при бюджете 300 миллионов.