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Генри Кавилл не в курсе пересъемок Лиги Справедливости Зака Снайдера

25 сентября 2020, 15:40

Излишняя конспирология сыграла злую шутку с создателями режиссерской версии Лиги Справедливости. Актеры не получили инструкции что, когда и кому говорить о проекте.

Лига Справедливости
Лига Справедливости / looper.com

Команда Зака Снайдера запутала актеров и фанатов своей коспирологией во время подготовки к выходу режиссерской версии Лиги Справедливости. Пока Снайдер расписывает, как будет переснимать фильм, актеры яростно отрицают СМИ, что будут какие-то съемки.

После того, как The Hollywood Reporter раскрыло подробности пересъемок Лиги Справедливости, режиссерскую версии которой выпускает Зак Снайдер, другое издание - The Collider опубликовало интервью с Генри Кавиллом (супермен), в котором актер отрицает какие-либо пересъемки и свое участие в них.

"Я не буду сниматься в дополнительных сценах, нет. Разумеется, я не знаю, как всё будет развиваться в зависимости от хронометража или того, что может произойти в пост-продакшене, но пока я лишь наблюдаю за вечеринкой", - объявил Генри Кавилл.

Зак Снайдер же заявил, что получил дополнительное финансирование от Warner Bros, и бюджет проекта составил 70 миллионов, а досниматься будет около 30 минут.

Таким образом, хронометраж режиссерской версии Лиги Справедливости составит 4 часа, и будет разделен на 4 мини-серии.

Съемки начнутся в октябре 2020 года, а фильм выйдет в августе 2021.

По слухам, интервью Генри Кавилл давал еще до того, как Зак Снайдер рассказал о планах, поэтому, информация могла быть неточной.

  • Как ранее сообщал Главред, Лига Справедливости Зака Снайдера выйдет на телесервисе HBO Max.
  • Как известно, фильм Лига Справедливости почти что перед премьерой в 2017 году полностью был переработан Джосом Уидоном после уходом Зака Снайдера из-за смерти его дочки.
  • В итоге было четко заметно, что не хватает много сцен, логика потеряна, а переснятые сцены не связаны с фильмом.
  • Джос Уидон заявил, что ему мешали работать, и не смогли обеспечить рабочую атмосферу.
  • Фильм Лига Справедливости собрал 657,9 миллионов сборов при бюджете 300 миллионов.
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