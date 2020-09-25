Генри Кавилл не в курсе пересъемок Лиги Справедливости Зака Снайдера

Лига Справедливости / looper.com

Команда Зака Снайдера запутала актеров и фанатов своей коспирологией во время подготовки к выходу режиссерской версии Лиги Справедливости. Пока Снайдер расписывает, как будет переснимать фильм, актеры яростно отрицают СМИ, что будут какие-то съемки.

После того, как The Hollywood Reporter раскрыло подробности пересъемок Лиги Справедливости, режиссерскую версии которой выпускает Зак Снайдер, другое издание - The Collider опубликовало интервью с Генри Кавиллом (супермен), в котором актер отрицает какие-либо пересъемки и свое участие в них.

"Я не буду сниматься в дополнительных сценах, нет. Разумеется, я не знаю, как всё будет развиваться в зависимости от хронометража или того, что может произойти в пост-продакшене, но пока я лишь наблюдаю за вечеринкой", - объявил Генри Кавилл.

Зак Снайдер же заявил, что получил дополнительное финансирование от Warner Bros, и бюджет проекта составил 70 миллионов, а досниматься будет около 30 минут.

Таким образом, хронометраж режиссерской версии Лиги Справедливости составит 4 часа, и будет разделен на 4 мини-серии.

Съемки начнутся в октябре 2020 года, а фильм выйдет в августе 2021.

По слухам, интервью Генри Кавилл давал еще до того, как Зак Снайдер рассказал о планах, поэтому, информация могла быть неточной.