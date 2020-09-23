Вышел первый официальный трейлер 2 сезона Призраков Дома на холме

Призраки поместья Блай 2020 / Кадр из сериала

Продолжение сериала Призраки Дома на холме - Призраки поместью Блай выходит 9 октября 2020 на Netflix.

В преддверии премьеры, телесервис раскрыл интригу нового сезона антологии - теперь жертвами призраков будут современные толерантные герои.

Судя про трейлеру, самая маленькая девочка из семьи успешно может "цыкнуть" на приведений и даже пристыдить их. А вот ее мама - в зоне риска - ее преследуют сразу все мертвецы дома, и даже не гнушаются сексуальных приставаний - пока она моет посуду, а за спиной у нее сидит вся семья.

Судя по кадрам из первого трейлера - всех спасет импозантная темнокожая женщина, у которой, похоже, навыки медиума.

Однако, во втором сезоне сериала все будет не так просто - тут и дети-призраки, и женщины, и мужчины, и настоящие чудовища.

Призраки поместья Блай смотреть онлайн официальный трейлер: