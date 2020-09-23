Вышел первый официальный трейлер 2 сезона Призраков Дома на холме

Телесервис Netflix раскрыл подробности нового сериала из антологии Призраки Дома на холме.
Продолжение сериала Призраки Дома на холме - Призраки поместью Блай выходит 9 октября 2020 на Netflix.
В преддверии премьеры, телесервис раскрыл интригу нового сезона антологии - теперь жертвами призраков будут современные толерантные герои.
Судя про трейлеру, самая маленькая девочка из семьи успешно может "цыкнуть" на приведений и даже пристыдить их. А вот ее мама - в зоне риска - ее преследуют сразу все мертвецы дома, и даже не гнушаются сексуальных приставаний - пока она моет посуду, а за спиной у нее сидит вся семья.
Судя по кадрам из первого трейлера - всех спасет импозантная темнокожая женщина, у которой, похоже, навыки медиума.
Однако, во втором сезоне сериала все будет не так просто - тут и дети-призраки, и женщины, и мужчины, и настоящие чудовища.
Призраки поместья Блай смотреть онлайн официальный трейлер:
- Напомним, экранизация романа Призраки дома на Холме от Netflix вышла в 2018 году. Это была вольная интерпретация одноименного романа Шерли Джексон 1959.
- Сериал Призраки поместья Блай - интерпретация романа Генри Джеймса поворот винта 1898 года.