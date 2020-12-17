Зак Снайдер анонсировал раннюю премьеру Лиги справедливости

Лига Справедливости Зака Снайдера / НВО

Создатель Лиги Справедливости Зак Снайдер объявил поклонникам, что переработанный и дополненный фильм выйдет весной 2021 года.

Зак Снайдер проговорился об этом во время общения с фанатами, пишет издание Comic Book.

"Я лишь надеюсь, что смогу стереть эту версию с лица Земли тем, что вы увидите в марте", - написал он.

Действительно ли Лига Справедливости выйдет в марте 2021, или это ловкий маркетинговый ход - пока неясно.

Ранее Зак Снайдер говорил, что его Лига справедливости готова примерно на 75%, а также упоминал о планах выпустить фильм одновременно в стриминговом сервисе и в кинотеатрах. Отдельно ходили слухи о премьере осенью 2021 года.

Пока что нет ни подтверждений ни опровержений словам Зака Снайдера.