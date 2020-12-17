Зак Снайдер анонсировал раннюю премьеру Лиги справедливости

Легенда кино Зак Снайдер случайно проговорился, что Лига справедливости выйдет раньше запланированного.
Создатель Лиги Справедливости Зак Снайдер объявил поклонникам, что переработанный и дополненный фильм выйдет весной 2021 года.
Зак Снайдер проговорился об этом во время общения с фанатами, пишет издание Comic Book.
"Я лишь надеюсь, что смогу стереть эту версию с лица Земли тем, что вы увидите в марте", - написал он.
Действительно ли Лига Справедливости выйдет в марте 2021, или это ловкий маркетинговый ход - пока неясно.
Ранее Зак Снайдер говорил, что его Лига справедливости готова примерно на 75%, а также упоминал о планах выпустить фильм одновременно в стриминговом сервисе и в кинотеатрах. Отдельно ходили слухи о премьере осенью 2021 года.
Пока что нет ни подтверждений ни опровержений словам Зака Снайдера.
Автор: Александр Галаджий