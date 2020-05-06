Marvel снимает Железное сердце для Disney+

Железное сердце 2021 / Marvel

Marvel готовит появление в кинематографической вселенной Рири Уильямс - гениального инженера "Железное сердце", которая сама собрала костюм, аналогичный Железному человеку, и заняла его место среди супергероев.

Пока что Marvel не подобрали продюсеров, режиссеров и актеров для сериала, сообщает The Cinemas Spot со ссылкой на источник.

По информации источника, сейчас Marvel занимается поиском сценаристов для адаптации комикса, продюсеров и режиссеров. Неизвестно также пока что, кто именно сыграет Рири Уильямс.

Томас Полито же в своем Твиттере сообщил, что сериал Железное сердце планируется выпустить на Disney+ в 2021 году.

Сюжет комикса Железное сердце рассказывает о девочке-подростке Рири Уильямс, которая заполучила технологии Старка и сделала свою версию костюма Железного человека. Искусственный интеллект костюма будет говорить голосом Старка - его озвучит Роберт Дауни-мл. Гвинет Пэлтроу вернется к роли Пеппер Поттс.

Ранее появилась дата выхода сериала Страна Лавкрафта на телесервице НВО.