Страна Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн

Новый сериал Страна Лавкрафта 2020 выходит на телесервисе НВО, снятый по мотивам книги Мэтта Раффа Страна Лавкрафта.
Новый мистический сериал Страна Лавкрафта 2020 по мотивам грандиозного романа по миру Лавкрафта наконец выходит онлайн на НВО. Сериал будет похож на роман - связанные между собой главными героями серии, которые также нанизаны на историю чернокожего ветерана корейской войны Аттикуса и таинственного антагониста.
В трейлере показали основные моменты, которые преимущественно совпадают с сюжетными поворотами романа.
Особый интерес может вызвать показанная мельком карта "Страны Лавкрафта". Хоть в романе это образное название США, и символическое название местности, киноделы пошли до последнего, чтобы привязать Лавкрафта к сериалу. В оригинале, главный герой обнаруживает "Страну Лавкрафта" на Юге - где происходят события. А в сериале, на карте изображен Бостон - почти самый север Штатов.
Страна Лавкрафта 2020 - сюжет
Аттикус Фриман (и чем не понравилась фамилия из романа - Блэк?) возвращается в США после Корейской войны, и пытается найти своего пропавшего отца, связываясь по ходу дела с невесть откуда взявшейся подругой детства и неожиданным благодетелем. Натыкаясь на подсказки, ему придется немало поездить по США, и он найдет город Аркхэм, который на самом деле Арпхем, повстречает типично Лавкрафтовых героев и даже попадет в переплет с некоторыми чудовищами из вселенной Лавкрафта.
Ктулху нам пока что не обещают, но всевозможных рептилий и амфибий, демонов и приведений будет предостататочно.
Не стоит забывать, что сериал будет приправлен моральными ценностями из романа - 1950-е в США - разгар расизма против чернокожего населения, а в сериале, как и в романе почти все герои именно к нему и относятся.
Страна Лавкрафта 2020 - актеры и роли
Традиционно, коноделы изменили героев сериала - куда ж без этого в современном киноискусстве? Однако, до уровня Ведьмака для Netflix не дошло - изменили фамилию героя (в романе героя звали Аттикус Блэк), а другому персонажу сменили пол - вместо Калеба Брейтауайта (злой колдун в книге) будет фигурировать Кристина Брейтуайт, которую играет модель и актриса Эбби Ли.
- Джонатан Мейджорс - Аттикус Фриман;
- Джерни Смоллетт-Белл - Летиция "Лети" Дендридж;
- Вунми Мосаку - Руби Дэндридж, сводная сестра Лети;
- Аунджануэ Эллис - Ипполита Блэк, тетя Аттикуса;
- Майкл К. Уильямс - Монтроз Фриман, упрямый и скрытный отец Аттикуса;
- Кортни Б. Вэнс - Джордж Блэк, теплый, веселый и начитанный дядя Аттикуса.
- Эрика Тазел - Дора Фриман;
- Абби Ли - Кристина Брэйтвайт, единственная дочь лидера секретного ордена, известного как Сыны Адама;
- Джордан Патрик Смит - Уильям, приспешник и любовник Кристины;
- Джейми Харрис - Юстас Хант, окружной шериф;
- Джейми Чунг - Джи-А, внешне наивная студентка-медсестра, которая не та, чем она кажется;
- Джейми Нойманн - Хиллари;
- Мак Брандт - Ланкастер;
- Тони Голдвин - Сэмюэл Брэйтуайт;
Страна Лавкрафта 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Сериал Страна Лавкрафта 2020 на НВО выходит с августа каждую неделю.