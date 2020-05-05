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Страна Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн

5 мая 2020, 13:12

Новый сериал Страна Лавкрафта 2020 выходит на телесервисе НВО, снятый по мотивам книги Мэтта Раффа Страна Лавкрафта.

Страна Лавкрафта 2020
Страна Лавкрафта 2020 / НВО

Новый мистический сериал Страна Лавкрафта 2020 по мотивам грандиозного романа по миру Лавкрафта наконец выходит онлайн на НВО. Сериал будет похож на роман - связанные между собой главными героями серии, которые также нанизаны на историю чернокожего ветерана корейской войны Аттикуса и таинственного антагониста.

В трейлере показали основные моменты, которые преимущественно совпадают с сюжетными поворотами романа.

Особый интерес может вызвать показанная мельком карта "Страны Лавкрафта". Хоть в романе это образное название США, и символическое название местности, киноделы пошли до последнего, чтобы привязать Лавкрафта к сериалу. В оригинале, главный герой обнаруживает "Страну Лавкрафта" на Юге - где происходят события. А в сериале, на карте изображен Бостон - почти самый север Штатов.

Страна Лавкрафта 2020
Страна Лавкрафта 2020 - сюжет / НВО

Страна Лавкрафта 2020 - сюжет

Аттикус Фриман (и чем не понравилась фамилия из романа - Блэк?) возвращается в США после Корейской войны, и пытается найти своего пропавшего отца, связываясь по ходу дела с невесть откуда взявшейся подругой детства и неожиданным благодетелем. Натыкаясь на подсказки, ему придется немало поездить по США, и он найдет город Аркхэм, который на самом деле Арпхем, повстречает типично Лавкрафтовых героев и даже попадет в переплет с некоторыми чудовищами из вселенной Лавкрафта.

Ктулху нам пока что не обещают, но всевозможных рептилий и амфибий, демонов и приведений будет предостататочно.

Не стоит забывать, что сериал будет приправлен моральными ценностями из романа - 1950-е в США - разгар расизма против чернокожего населения, а в сериале, как и в романе почти все герои именно к нему и относятся.

Страна Лавкрафта 2020 - актеры и роли

Традиционно, коноделы изменили героев сериала - куда ж без этого в современном киноискусстве? Однако, до уровня Ведьмака для Netflix не дошло - изменили фамилию героя (в романе героя звали Аттикус Блэк), а другому персонажу сменили пол - вместо Калеба Брейтауайта (злой колдун в книге) будет фигурировать Кристина Брейтуайт, которую играет модель и актриса Эбби Ли.

  • Джонатан Мейджорс - Аттикус Фриман;
  • Джерни Смоллетт-Белл - Летиция "Лети" Дендридж;
  • Вунми Мосаку - Руби Дэндридж, сводная сестра Лети;
  • Аунджануэ Эллис - Ипполита Блэк, тетя Аттикуса;
  • Майкл К. Уильямс - Монтроз Фриман, упрямый и скрытный отец Аттикуса;
  • Кортни Б. Вэнс - Джордж Блэк, теплый, веселый и начитанный дядя Аттикуса.
  • Эрика Тазел - Дора Фриман;
  • Абби Ли - Кристина Брэйтвайт, единственная дочь лидера секретного ордена, известного как Сыны Адама;
  • Джордан Патрик Смит - Уильям, приспешник и любовник Кристины;
  • Джейми Харрис - Юстас Хант, окружной шериф;
  • Джейми Чунг - Джи-А, внешне наивная студентка-медсестра, которая не та, чем она кажется;
  • Джейми Нойманн - Хиллари;
  • Мак Брандт - Ланкастер;
  • Тони Голдвин - Сэмюэл Брэйтуайт;

Страна Лавкрафта 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал Страна Лавкрафта 2020 на НВО выходит с августа каждую неделю.

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