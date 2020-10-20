Звезда Большого Лебовски Джефф Бриджес заболел раком

Джефф Бриджес / Twitter

Американский актер Джефф Бриджес поделился со своими поклонниками драматической новостью о том, что заболел онкологическим заболеванием, и рассказал о процессе протекания заболевания и перспективах лечения.

Джефф Бриджес сообщил в своем Twitter, что заболел раком, и сделал обращение к поклонникам.

"Как сказал бы Чувак ... "Всплыло новое г**но". Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления", - написал он.

Сразу же к этому своему посту Джефф написал новый комментарий.

"Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Спасибо за ваши молитвы и добрые пожелания. И пока у меня есть вы, пожалуйста, не забудьте пойти на голосование. Потому что мы все вместе. http://Vote.org. С любовью, Джефф", - добавил он.

Напомним, до этого звезда Marvel Зои Кравиц обнажилась, чтобы призвать поклонников идти на выборы президента США.