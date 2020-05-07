Звезда Перших ластівок заговорил о съемках в гробу

Олег Гоцуляк / Пресс-служба

Благодаря сериалу Перші ластівки Новый канал открыл талантливых молодых актеров, которые способны справится с любой ролью. Кажется, их не пугает ничего — ни прыжки с крыши, ни съемки сцен с пытками. А Олег Гоцуляк, сыгравший Макса, вообще без вопросов согласился сниматься в гробу.

"Сначала я вообще не переживал. Ну, думаю, гроб и гроб, продолжал шутить. А когда случайно увидел свою фотографию с черной ленточкой, аж настроение поменялось".— вспомнил Олег в разговоре с актером Кареном Варданяном.

По словам актера, играть мертвеца не так и просто, хотя со стороны и кажется, что актеру нужно просто лежать.Читайте такжеПерші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки

"Самое ужасное было, когда я начинал зевать! Не специально, конечно, просто в тот день было очень жарко. Съемочная команда мне и зонт подносила, чтобы грим не потек. К тому же, постоянно надо думать, как не дышать", — говорит Гоцуляк.

Он поведал, что у актеров есть примета на этот случай: когда они снимают сцены в гробу, под подушкой обязательно должна лежать бутылка водки. Затем актер, игравший мертвеца, должен отдать эту бутылку коллегам, чтобы они торжественно ее распили.

"Актриса Олеся Жураковская сказала: "Не кладите ребенка в гроб, пока водки не купите". Так что мне реально принесли бутылку водки и положили под подушку. Потом мы эту теплую водку распивали по чуть-чуть", — рассказал Олег.

Сериал Перші ластівки получил бешеную популярность и был продлен на второй сезон, который пока приостановлен из-за карантина в Украине.

Но все серии сериала Перші ластівки можно будет посмотреть в один день - 8 мая на Новом канале.