Перші Ластівки официально продлили на 2 сезон - что будет в сериале

Перші Ластівки 2 сезон - все подробности / Новий канал

Самый популярный сериал о подростках 2019 года - Перші Ластівки официально продлен на 2 сезон.

Шоуранер сериала Евгений Туник официально подтвердил, что 2 сезон сериала - быть, но есть много нюансов относительно сюжета и даже актеров Перших Ластівок.

"Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении. Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи", – говорит Евгений в интервью Новому Каналу.Читайте такжеПерші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки

Он объяснил, что шоу не просто получило продолжение - в сериале Перші Ластівки 2 сезон поменяется проблема шоу. Так, он сравнил свое детище с Американской историей ужасов.

"Но аналогов пока нет ни в нашей стране, ни в странах ближнего зарубежья. Если в первом сезоне "первые ласточки" – весточки того, что ребенок хочет совершить с собой что-то плохое, то во втором будут совершенно другие признаки современной социальной проблемы. Название, жанр, тема, стилистика, даже, возможно, актеры – все это сохранится, но получит новую историю", - объявил он.

Он подтвердил, что для нового сезона актерам придется перевоплощатся в других персонажей, и заново проходить кастинг. при этом, не факт, что они его пройдут. Останется единственная связь между сезонами - фигура Друга.Читайте такжеПерші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала

"Я не люблю, когда топчутся на одном месте, показывая одни и те же линии, которые никуда не ведут. Если бы мы продолжали "Первые ласточки" в таком же русле, думаю, зритель был бы разочарован и не получил бы должного удовлетворения от увиденного на экране. Надеюсь, что новая концепция придется нашим фанатам по душе", - признался Евгений.

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Напомним, сериал Перші Ластівки выходил с 19 по 22 ноября, хотя первую и 2 серию показали за неделю. Шоу стало самым рейтинговым в ноябре, и вполне смогло соперничать с Крепостной на СТБ, которая выходила месяцем ранее.