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Перші Ластівки: 1 серия и 2 серия смотреть онлайн

19 ноября 2019, 21:50

1 и 2 серия Перші Ластівки вышли 19 ноября на Новом канале. Что было в первой и второй сериях, и кто умрет - читайте на Главреде.

Перші Ластівки
Перші Ластівки 1 серия 2 серия онлайн / Новий канал

Новые 1 и 2 серия сериала Перші Ластівки вышли в 22:00 на Новом Канале. Таинственный Друг сводит с ума и шантажирует школьников, а некоторых даже доводит до самоубийства. Умирает школьница, и полиция начинает расследование, а родителей предупреждают о первых признаках депрессии у детей - перші ластівки перед суицидом.

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В первой серии нас знакомят с главными героями - Полиной, Катей, Федей, Ником, Максом, Лерой, Ларисой и Денисом.

Перші Ластівки 1 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

Сериал начинается с первого сентября и торжественного открытия школы, на котором Ник устраивает скандал и выставляет всех вокруг дураками.

Но вскоре начинает происходить непонятное - таинственный Друг манипулирует учениками, но так, что они не знают об этом, пока несчастный случай не сводит их на крыше.

Мать Феди - полицейская рассказывает о серии самоубийств среди учеников этим летом, упоминая Перші Ластівки. Ник тайно записывает все на телефон, и устраивает жестокий пранк.

Однако, больше всего за все это время пострадала Полина - лучшая ученица школы. Как она пострадала, и что случилось - смотрите в сериале Перші Ластівки.

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Сериал Первые Ласточки 1 серия смотреть онлайн - 19-11-2019:

Перші Ластівки 2 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

Во второй серии Макарова начинает расследование смерти Поли. Она уверена, что это - не самоубийство. В помощники ей при этом дают новичка-мажора, который больше мешает.

Ник начинает пытаться разобраться в происходящем, и допрашивает Федю и Катю. Оказывается Друг уже давно с ними общается. Ник хочет все рассказать Макаровой, но Друг заснял их всех на крыше, так что теперь шантажирует своими новыми заданиями.

Мы узнаем, что родители Феди отдалились после  смерти его брата Саши. У отца - любовница, а мать сгорает на работе. У Ника есть младшая сестра - она пострадала несколько лет назад, и ее шрамы на лице останутся на всю жизнь. Тогда же погибли родители Ника.

Катя выросла в семье глухонемых, хотя сама не глухонемая. Ее родители все время пьют, и просто сводят девушку в могилу. Брат Кати - глухонемой лаборант в той же школе, что и она.

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Сериал Первые Ласточки 2 серия смотреть онлайн - 19-11-2019:

Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября с понедельника по пятницу в 22:00 на Новом Канале.

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