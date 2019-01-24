Переворот в Венесуэле: что делать Украине

В Венесуэле вспыхнули протесты / Reuters

Тут возник вопрос: в связи с ситуацией в Венесуэле, что делать Украине? Признавать нового "президента", или нет?

В принципе, тут надо исходить из того, а чего мы этим хотим добиться?

Есть ли у нас интересы в Венесуэле? Нет.

Есть ли у нас системная и внятная политика отношений с Венесуэлой? Нет.

Можем ли мы себе позволить играть в политические игры, в которые сейчас играют Штаты и их союзники? Нет.

Читайте такжеСША против России: чем закончатся протесты в ВенесуэлеБудем ли мы рады свержению правительства Мадуро? В восприятии общественности - вероятно, да. Для нас Мадуро - это не более, чем союзник Путина, а такого восприятия достаточно, чтобы желать ему всего плохого. Примитивно, но как есть.

Будет ли свержение правительства Мадуро нам выгодно? В случае, если оно будет сопровождаться вооружёнными столкновениями и хаосом, то нет. Если же всё пройдёт бескровно, нам ни холодно, ни жарко.

Соответственно, зачем нам создавать лишние проблемы, ввязываясь в эту борьбу с признанием или непризнанием каких-то президентов или премьеров? Тем более, зная, что там достаточно стран по обе стороны баррикад. Например, наш "друг" Турция поддержала Мадуро.

Однако существует проблема юридическая. С точки зрения международного права признание или не признание президента ничего не значит. То есть, это чисто политический шаг.

А в доктрине Эстрады, которую сейчас разделяют большинство государств, вообще говорится, что подобное признание - посягательство на суверенитет других наций и вмешательство во внутренние дела государства.

Самопровозглашение "временным президентом" со стороны никому не известного Хуана Гуайдо - довольно сомнительно с точки зрения законодательства страны и международных норм.

Так вот, дабы не оказаться в неудобной ситуации из-за поддержки неоднозначных "признаний" в Венесуэле, Украине вообще не стоит в это ввязываться, особенно понимая, что завтра это может произойти и с нами со стороны России или кого-нибудь ещё, например после выборов, как это было с Венесуэлой.

Украина может максимум сделать следующее:

1. Призвать к диалогу и заявить о том, что всё должно решаться в рамках мирных переговоров и по букве закона.

2. Поддержать инициативу Испании, Португалии, Франции, Италии и Нидерландов о формировании контактной группы по диалогу по Венесуэле.

3. Вообще не вспоминать никаких "временных президентов", имея за плечами свои трэш-истории с "народными губернаторами" и "народными мэрами".

4. Призвать региональные государства не допустить кровопролития и скатывания кризиса в полномасштабную гражданскую войну. Это худший сценарий для всех, включая Европу.

Выходить за эти рамки я бы не стал. В конце концов, ситуация в Венесуэле - это региональная история с примесью глобальной борьбы Штатов с РФ и Китаем. Даже больше с Китаем. Такую игру мы пока что не тянем.