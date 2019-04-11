Порошенко просто завидует Путину

Михаил Подоляк

политтехнолог

11 апреля 2019, 08:10

Петр Алексеевич сделал российского президента героем второго тура.

Борды
Порошенко сделал Путина героем второго тура выборов-2019

Ну вот и все. Действительно нас услышали. Отлично так услышали. И честно показали наше место. Вместо диалога о сделанном и будущем. Где сервис, новое государство и безопасность. Контрольный в голову. Хлесткий удар по лицу тех редких сомневающихся, которые до сих пор не замечали чёрной тени на плечах Кандидата.

"Решающий выбор. Порошенко или Путин". Именно так. Неразрывная парочка. Дуэт апокалиптических танцоров, которые никак не отпустят нас из своего танца смерти...

Это и есть новая и единственная реальность Петра Алексеевича. Где только он и его мечта, так навязчиво реализованная в Путине. Где он и страна, которая ему нравится куда больше, чем Украина. Где он и его сладкие мечты о монополии. Где только он прав и есть только один тип свободы - его. Для остальных же - лагерь молчунов и изгоев.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туреНа самом деле, все последние шаги Петра Порошенко - это совсем не о выборах. И даже не о навязчивом ZE-кошмаре. Это только о страхе. И о бесконечных внутренних демонах, которых невозможно сдержать, когда этот презрительный плебс стонет на улицах в своих сомнениях.

Есть и ещё кое-что, что нам нужно знать о самих себе. Во-первых, как же это унизительно для страны, президент которой после пяти лет своего правления завешивает страну не отчетом о своих успехах, а портретом Путина. Чужого героя. Портретом личного страха, многократно умноженного, раздутого и ставшего манифестом твоей последней надежды. Унизительно, когда страну ее же президент пытается поставить на колени перед этим самым Чужим...

Во-вторых, Петр Алексеевич явно не хочет и не готов откровенно разговаривать с нами. Своё общество он не понимает и не чувствует. Но готов истерически обращаться к Путину, который просто смеётся и наслаждается триумфом. Он ведь теперь везде в Украине. Главный герой второго тура. Почти на каждом столбе. Он - содержание молитв о спасении в устах вчерашних врагов.

В-третьих, кандидат с пятью годами почти авторитарного президентства за спиной откровенно пугает собственных граждан. Не убеждает их. Не разговаривает. А примитивно так ломает и пугает. Нам точно нужно, чтобы человек, который сам уже многократно сломлен, вместо адекватного диалога бесконечно шептал нам - "Путин-Путин". Пока мозг не закипит. Пока мы не станем мертвыми тенями в неживой стране. Чтобы в итоге 40-миллионный хор тоже застонал - Путин-Путин.

Читайте такжеПетр Алексеевич, проиграли? Уйдите в сторону, это не конец жизниНам точно нужно, чтобы человек опять нам лгал? Утром - стулья (Зеленский - не агент), а вечером - деньги (я и Путин).

На самом деле, вся эта "путинская эстетика" на наших улицах - символ зависти. Безраздельной и всепоглощающей зависти Петра Алексеевича к Владимиру Владимировичу. К его восхитительному имперскому беспределу. К его жестокому русскому миру, когда слишком надоедливых оппонентов можно просто вышвырнуть.

И этот душераздирающий крик отчаяния говорит только о том, что кандидат П. так и не понял свою страну. Да, она знает, кто такой Путин. Но хочет говорить о своих проблемах, а также о том, почему их не решал совсем другой человек...

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Петр Порошенко Владимир Путин выборы-2019 Михаил Подоляк
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