В чем польза "войны пробирок" между Зеленским и Порошенко

Андрей Головачев

политический эксперт

12 апреля 2019, 09:38

Петр Алексеевич, продолжайте писать дальше, вы совершаете очень важный вклад в дело строительства демократии в Украине.

Порошенко сдает анализы
Порошенко сдает анализы / Скрин с видео

Должен сказать, что я горячо приветствую тот факт, что Петр Алексеевич принял вызов Владимира Зеленского и постоянно писает в баночку, пытаясь убедить общество, что он не алкоголик и не наркоман. Я также поддерживаю Порошенко, когда он намекает на то, что Зеленский страдает наркозависимостью и должен доказать обратное.

Это все, конечно, уже не поможет Петру Алексеевичу избежать проигрыша во втором туре. Невозможно пять лет безбожно воровать, строить коррупционную вертикаль, постоянно лгать обществу, а потом пару раз поссать в банку и выиграть выборы. В Украине, слава Богу, такое уже невозможно!

Читайте такжеЧетыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туреНо потешные, на первый взгляд, конвульсии Порошенко со своей сахарно-диабетной уриной закладывают, тем не менее, создают очень полезный прецедент на будущее. Все кандидаты на значимые государственные должности должны проходить независимую медицинскую экспертизу, чтобы страна, действительно, не стала заложником всякого рода наркоманов, алкоголиков, психопатов , эротоманов, нарциссистов и умственно отсталых людей, вроде одного персонажа в Верховной Раде, который не выговаривает половину алфавита. Поэтому будем надеется , что когда-нибудь наша ВР, опираясь на опыт "войны пробирок" между Зеленским и Порошенко, примет, наконец, соответствующий закон.

Так что, Петр Алексеевич, продолжайте пИсать дальше. Вольно или невольно, но Вы, напоследок совершаете очень важный вклад в дело строительства демократии в Украине. Вам это зачтется и будет служить смягчающим обстоятельством при оценке вашей неутомимой деятельности на посту президента.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский анализы Андрей Головачев выборы-2019
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