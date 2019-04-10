"Надо просто прийти и пописать": У Порошенко предложили полностью решить "вопрос" с анализами

10 апреля 2019, 19:38

Тема сдачи анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским продолжает будоражить украинское общество.

Петр Порошенко в эфире передачи
Петр Порошенко / Сайт президента Украины

Действующий президент Украины, прошедший во второй тур выборов 2019, Петр Порошенко заявил о том, что не знает, сколько стоило проведение анализов на употребление наркотических веществ и алкоголя  (волонтерской антидопинговой организации).

С таким заявлением во время брифинга на НСК "Олимпийский" он выступил после того, как сдал свой биологический материал на анализ специалистам международной организации VADA, сообщает "112 Украина".

"Я за это не платил, сколько они (процедура анализов - Главред) стоят, я не знаю", - заявил он.
Далее Порошенко напомнил, что инициатива встречи на стадионе и сдачи анализов на наркотическую и алкогольную зависимость принадлежала его оппоненту - победителю первого тура выборов, шоумену Владимиру Зеленскому. 

Кроме того, в среду, 10 апреля, на брифинге перед журналистами выступил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "Украинская правда".

"Мы сожалеем, что эта тема [анализов - Главред] очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать", - сказал Медведев.

Спикер штаба Порошенко также добавил, что представители VADA предоставит  общественности результаты анализов ровно через три дня.

"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", - подытожил он.

Напомним, в первом туре президентских выборов очень убедительно выиграл шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко угодил на второе место с 15,95% (3 014 538 голосов).

Через двое суток после первого тура Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты - опубликовав видеообращение в Facebook. Шоумен предложил в качестве места для дебатов самый крупный стадион Украины - столичный НСК Олимпийский - под прицелом журналистов и телевизионных камер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр и сдачу анализов "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы". 

Поздней ночью 4 апреля Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором публично согласился появиться ради дебатов. Позднее глава его предвыборного стажа Олег Медведев призвал Зеленского проходить обследование (сдав все нужные анализы - касаемо употребления спиртных напитков и наркотических веществ) в медпункте стадиона Олимпийский утром 5 апреля - вместе с Петром Порошенко. 

Однако спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в ответ призвал Порошенко сдавать анализы в другом месте. 

Действующий президент сдал анализы, как и планировал - в медпункте НСК Олимпийский. Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб.

Позднее главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый рассказал о результатах анализов Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский анализы выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:41
Украинские пограничники массово покидают службу – ВВС
19:38
"Надо просто прийти и пописать": У Порошенко предложили полностью решить "вопрос" с анализами
19:00
В Минкульте Репина и Чайковского назвали украинцами
18:58
Под офис Зеленского заявились активисты и потребовали сдачи анализов: опубликовано видео Видео
18:53
США не смогли убедить Европу отказаться от постройки Северного потока-2 - Помпео
18:17
"Может быть вовлечена НАТО": в России грозят войной из-за Украины в Керченском проливе
17:45
Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука
17:21
Аваков обвинил Порошенко из-за отставки губернатора Степанова
17:19
Как улучшить качество воды из-под крана новости компании
17:15
"Не наш Пирожок": Правый сектор "открестился" от задержанного в Москве украинца
16:34
Неожиданная замена Путину: у Порошенко заказали новые борды – с Галкиным Фото Видео
16:26
В сети появился новый трейлер фильма Король Лев Видео
16:02
В полупрозрачной майке на голое тело: 52-летняя Холли Берри покорила сеть откровенным фото
15:44
"Ходячий секс": Настя Каменских взволновала фанатов пикантным фото
15:36
Продюсер рассказал о состоянии Софии Ротару Видео
15:35
У Порошенко назначили дебаты с Зеленским на Олимпийском 14 апреля вплоть до минуты Видео
15:09
"Страна ублюдков и неграмотных упырей!": Панин жестко прошелся по россиянам Видео
15:00
Ученый спрогнозировал снесение Крымского моста Видео
14:55
Аякс - Ювентус, Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс матчей Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
14:23
В Украине Порошенко разыгрывает путинскую партию — журналист
14:21
Российский режиссер написал письмо "президенту Украины" Зеленскому во сне
14:08
Спортсмены, рестораны и места на "7-ом километре" - на чем "зарабатывают" в министерствах
13:56
Стали известны хорошие новости о Далай-ламе
13:31
Синоптик предупредила, когда Украине грозят заморозки Видео
13:30
"На дебатах будет третий кандидат!": Дядя Жора взорвал сеть предвыборным видео Видео
13:29
Чат с генерал-лейтенантом запаса Игорем Романенко
13:06
Смоленская катастрофа: в Польше назвали причину уничтожения президентского самолета Видео
13:05
Похудеть без контроля калорий: диетолог на пальцах объяснила самый клевый метод похудения Фото Видео
12:47
Звезде сериала Кухня – 40: самые пикантные фото актрисы Фото
12:37
Украина обложила Россию новыми санкциями Видео
12:30
Яценюк рассказал, чего ожидать от нынешнего Киевского форума безопасности
12:15
В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным Видео
12:03
Самопомощь потеряла двух "бойцов"
11:31
НСК Олимпийский получил запрос по дебатам от Зеленского и Порошенко: о каких датах речь Видео
11:24
"Все идеально!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов в мини-бикини
11:06
Порошенко порадовался прибытию экспертов VADA: в чем подвох Видео
10:55
Названы первые решения Зеленского после победы на выборах
10:39
"Похлопала себя по промежности": Волочкова на шоу Малахова сняла трусы Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель из Германии Майя Степпер Фото
10:10
"Малороссы и вышиватники": Зеленский рассказал о разделении украинцев Видео
10:03
"Что-то про п*зду планетарного масштаба": в сети обсуждают, как Путин призвал "не просп*здить Россию" Видео
09:59
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле с мизерным отрывом
09:44
Назван рецепт безопасного энергетика Видео
09:40
Помпео объяснил различия между захватом Голанских висот и аннексией Крыма
09:32
Порошенко выстроил систему, которая не способна остановить свое обрушение мнение
09:19
Пасха 2019: стало известно, во сколько обойдется домашняя паска Видео
09:18
Не упустите шанс: гороскоп 2019 назвал даты, когда легче всего похудеть Видео
08:57
Доллар и евро пошли вверх, не дожидаясь второго тура выборов Видео
08:40
Синоптик предупредила, какой части Украины "светят" первые грозы Видео
08:32
Петр Алексеевич, проиграли? Уйдите в сторону, это не конец жизни мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться