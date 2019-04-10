"Надо просто прийти и пописать": У Порошенко предложили полностью решить "вопрос" с анализами

Петр Порошенко / Сайт президента Украины

Действующий президент Украины, прошедший во второй тур выборов 2019, Петр Порошенко заявил о том, что не знает, сколько стоило проведение анализов на употребление наркотических веществ и алкоголя (волонтерской антидопинговой организации).

С таким заявлением во время брифинга на НСК "Олимпийский" он выступил после того, как сдал свой биологический материал на анализ специалистам международной организации VADA, сообщает "112 Украина".

"Я за это не платил, сколько они (процедура анализов - Главред) стоят, я не знаю", - заявил он.

Далее Порошенко напомнил, что инициатива встречи на стадионе и сдачи анализов на наркотическую и алкогольную зависимость принадлежала его оппоненту - победителю первого тура выборов, шоумену Владимиру Зеленскому.

Кроме того, в среду, 10 апреля, на брифинге перед журналистами выступил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "Украинская правда".

"Мы сожалеем, что эта тема [анализов - Главред] очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать", - сказал Медведев.

Спикер штаба Порошенко также добавил, что представители VADA предоставит общественности результаты анализов ровно через три дня.

"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", - подытожил он.

Напомним, в первом туре президентских выборов очень убедительно выиграл шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко угодил на второе место с 15,95% (3 014 538 голосов).

Через двое суток после первого тура Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты - опубликовав видеообращение в Facebook. Шоумен предложил в качестве места для дебатов самый крупный стадион Украины - столичный НСК Олимпийский - под прицелом журналистов и телевизионных камер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр и сдачу анализов "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы".

Поздней ночью 4 апреля Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором публично согласился появиться ради дебатов. Позднее глава его предвыборного стажа Олег Медведев призвал Зеленского проходить обследование (сдав все нужные анализы - касаемо употребления спиртных напитков и наркотических веществ) в медпункте стадиона Олимпийский утром 5 апреля - вместе с Петром Порошенко.

Однако спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в ответ призвал Порошенко сдавать анализы в другом месте.

Действующий президент сдал анализы, как и планировал - в медпункте НСК Олимпийский. Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб.

Позднее главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый рассказал о результатах анализов Порошенко.