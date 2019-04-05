Главврач наркологической клиники рассказал о результатах анализов Порошенко

Петр Порошенко сдал кровь на анализы / Reuters

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый рассказал подробности о результатах анализов, которые утром, 5 апреля, сдал президент Украины Петр Порошенко.

Как подчеркнул Ярый в эфире телеканала Прямой, по результатам двух видов исследований психоактивных веществ и алкоголя в организме действующего главы государства не обнаружено.

"В течение первых двух часов мы сделали два вида исследований. В первую очередь мы исследовали мочу - это было еще в НСК Олимпийский - никаких психоактивных веществ обнаружено не было, и после этого в течение одного часа и сорока минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа, это было исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал", - отметил он.

Он также сообщил, что Порошенко сдал образцы волос, которые будут направлены в лабораторию.

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"Скорее всего, в течение двух недель мы получим конечный окончательный результат, связанный с употреблением любых психоактивных веществ в течение более длительного времени, как минимум можно утверждать о последних 6 месяцах жизни человека", - добавил Ярый.

Согласно результатам анализов, которые сдал утром 5 апреля Владимир Зеленский, наркотиков в его крови не обнаружено.