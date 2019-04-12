Баночка с мочой как символ наших последних пяти лет

Я пониманию, что "цена" нынче слишком высокая. И что смотреть в личную пропасть всегда страшно. Но все-таки нужно иметь уважение к окружающим, избирателям, собственной команде. И уж наверняка нужно иметь самоуважение. А также желательно уметь различать красный цвет, чтобы не переходить унизительные грани. Потому что репутации больше нет. А есть только глупейший перфоманс странных братьев Кличко с президентской мочой для ручной общественной организации.

Чтобы что? Чтобы увидеть сегодня с утра потрясающие цифры социологии, где почти 50% электоральной поддержки у "врага/агента" и спешно переклеить идиотские борды?Так вот. Все, что осталось - это пробирка с той самой царственной мочой. Вот он настоящий и убийственный символ наших последних пяти лет.

Читайте такжеВ чем польза "войны пробирок" между Зеленским и ПорошенкоЭто очень круто нужно было постараться, чтобы в финале своей первой каденций, в которой было много беспредельного пафоса и примитивных слов о том, что "круче нас только марсиане", опуститься до многократной сдачи мочи. Вот именно в позорной формуле мочи и записаны отныне... все наши реформы за прошедшие пять лет. Построчно, побуквенно, по своей реальной сути и содержанию.

И не надо больше никаких слов. Вообще. Никаких интервью, аналитики, сравнений, дискуссий, споров. И дебатов, кстати, тоже не надо. Зачем? Все ведь уже написано впечатляющими золотыми буквами. Потому что итоговая картинка, на которой нарисован "президент с баночкой для мочи" - это тотальное неуважение общества. Со всех сторон.

Это убийственное доказательство пятилетней пустоты. Это потрясающее унижение всех и себя в том числе. Потому что это история совсем НЕ про успехи, а про попытку купить себе второй срок собственными физиологическими отходами. И это, наконец, абсолютная десакрализация государства. Государства именно этого президента. Абсолютно идеальная оценка того, что было сделано. Вернее - не сделано. А ещё вернее - многократно обмануто, исковеркано и уничтожено.

Забудьте о кандидате Зеленском. Он уже не важен. Важно только то, что на глазах у здешнего избирателя, а также на глазах у всего политического мира действующий президент П. после своих монопольных пяти лет правления... ходит сдавать мочу. Чтобы доказать собственному избирателю свою нужность. По слогам перечитайте это.

Читайте такжеРусские профессионально свернули нам головуА вот теперь давайте обсудим авторитет наш и нашего лидера на глобальных переговорных площадках. А также то, что именно будут отныне говорить в спину Петру Алексеевичу, который уже и без этого давно имеет большие проблемы с внешними друзьями и репутациями.

И ещё кое-что, что не менее красноречиво дополняет историю с мочой как символом. Слова о том, что "я ничего не знал". О коррупции в оборонке. О мародерской семье Свинарчуков. О схематозах в энергетике. О многолетиях сосательных рефлексах ближнего круга. О том, что убойные дела "по крысам" лежат в прокуратуре. Верим? Да. Но тогда - где профессионализм и кто контролирует президентские ГПУ и СБУ? Или теперь это аксиомы - не знал, не видел, не слышал?...