Порошенко порадовался прибытию экспертов VADA: в чем подвох

Ради анализов Порошенко и Зеленского в Украину нагрянули эксперты VADA / НБН

Ради анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Украину по приглашению украинского боксера Владимира Кличко прибыли специалисты добровольной антидопинговой ассоциации VADA.

Возглавила делегацию экспертов президент и основатель VADA Маргарет Гудман.

Стоит отметить, что без согласия кандидатов взять у них анализы VADA не имеет права.

О прибытии VADA сообщил и сам Порошенко в эфире телеканала Украина.

"Чрезвычайно и принципиально, чтобы самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила выведение на чистую воду и Российское допинговое агентство и снятие (спортсменов – ред.) России в целом с большинства соревнований, авторитет этой организации не вызывает никакого сомнения", — похвастался президент.

Соответствующее заявление появилось и на сайте президента.

Однако Порошенко явно ошибся: сам он говорит о WADA – Всемирном антидопинговом агентстве. Но Кличко пригласил VADA – то есть волонтеров Добровольной антидопинговой ассоциации.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official@poroshenkopic.twitter.com/sneaCwAXNe — Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019 г.

VADA к WADA, "вывившей на чистую воду и Российское допинговое агентство", не имеет никакого отношения. Судя по информации с их сайта, эта ассоциация создана в 2011 году. Она продвигает эффективные антидопинговые практики и программы в смешанных единоборствах и боксе.

Сама Гудман в 2004 году как врач осматривала Кличко-мл. во время боя.

Напомним, Кличко-младший предложил оплатить пересдачу анализов для Порошенко и Зеленского. Спортсмен утверждает, что кандидаты в президенты солгали избирателям.

Ранее у Зеленского ответили на призыв повторно сдать анализы. Анализы были сданы Владимиром Зеленским в соответствии с действующим законодательством.

Также у Зеленского рассказали подробности нападения Барны. Святослав Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя подобным образом.

Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

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Позднее Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля. Шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечалось, что приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.