У Зеленского рассказали подробности нападения Барны

9 апреля 2019, 12:21

Святослав Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя подобным образом.

Барна порвал Юрашу рубашку
Барна порвал Юрашу рубашку / Facebook Святослав Юраш

Представитель "Зе!Команды" Святослав Юраш прокомментировал нападение на него народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Олега Барны.

Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя таким образом.

"Мы общались с госпожой Даниленко, которая вела эфир, в гримерной. Господин Барна, который не был на программе, ворвался в студию, бросился ко мне, принялся мне угрожать, взялся кричать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. Затем, когда его уже отводила охрана канала и полицейский, он решил меня схватить еще больше за шею, рвануть мою рубашку, и затем с обменом "комплиментами" мы и разошлись, как говорится", - сказал Юраш в комментарии УНИАН.

По его словам, в программе Зеленского предусмотрены шаги, чтобы такие "народные избранники не думали, что они могут за другие мнения врываться и кому-то угрожать". "Господин Барна не первый раз этим занимается ... Я очень надеюсь, что его избиратели не любят самоволие народного избранника", - добавил Юраш.

Напомним, 8 апреля в здании телеканала Zik после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и предстоящие дебаты между кандидатами на этот пост, Барна набросился на Юраша. Когда Юраш шел в гримерку, его встретил Барна. При этом депутат не был приглашен на эфир, а специально приехал на телеканал, услышав заявления представителя "Зе!Команды". На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку. В конфликт вмешалась охрана телеканала, прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения.

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