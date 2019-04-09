Схватил за грудки сторонника Зеленского: скандальный нардеп Барна устроил новые разборки

Олег Барна набросился на оппонента / Скриншот

Скандальный народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна устроил новые разборки. На этот раз он набросился на сторонника Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала ZIK.

Инцидент произошел после эфира во время которого обсуждались второй тур президентских выборов. Причем нардеп не был приглашен на эфир, а примчался на телеканал после того, как ему не понравились высказывания представителя Зе! Команды.

Барна подстерег Юраша по пути в гримерку, схватил Юраша и начал его трясти. В итоге он порвал активисту вышиванку, а сам инцидент удалось замять после вмешательства охраны телеканала.

Юраш на своей странице в Facebook пояснил, что Барну разозлили его слова о причастности президента к Иловайской трагедии.

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"[Олег Барна] принялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись. Спасибо полиции", – написал Юраш.

В свою очередь сам Барна подтвердил, что приехал на телеканал, когда услышал в эфире слова Юраша о событиях в Иловайске. Депутат надел военную форму и побежал на телеканал. Барна утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал".

Святослав Юраш / facebook.com/sviatoslav.yurash

Напомним, ранее Барна набросился с кулаками на депутата Юрия Левченко в эфире телеканала Рада.