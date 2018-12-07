"Импотент", "слуга Порошенко": нардепы Барна и Левченко устроили драку в прямом эфире ТВ

Олег Барна / InfoResist

Народные депутаты Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (Свобода) устроили драку в эфире телеканала Рада.

Столкновение между нардепами произошло в ходе итогового прямого эфира программы PROПАРЛАМЕНТ на телеканале Рада.

Барна заявил о том, что нардеп, который не был в АТО, не попал под мобилизацию, не имеет морального права давать оценку армии, бюджету и решению о введении военного положения.

"Это высказывания импотента из Свободы, которая может только ляпать, прикрываясь лозунгами и ничего не делать, как импотент.

Я бы тебе посоветовал ротик прикрыть и пойти в АТО послужить", - заявил Барна, обращаясь к Левченко.

В свою очередь свободовец обвинил Барну в том, что он является прислужником олигархата.

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"Вы слуга, ваш хозяин – Порошенко. Человек показал свой уровень, он пьяным врезается в трамвай в Киеве", - заявил Левченко

После этих слов Барна подскочил к Левченко, ударил его по лицу и бросил на пол. "Ты понял, сопляк!", - заявил после этого Барна Левченко.

На телеканале сообщили, что в результате потасовки было повреждено телевизионное оборудование.

Напомним, недавно в Одессе люди в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Инцидент произошел перед входом в офисный центр, где у политика был запланирован прямой эфир.