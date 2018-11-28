Титушки с мордобоем сорвали эфир Гриценко, видео нападения и драки - СМИ

Нападение на спутников Анатолия Гриценко. Фото: кадр из видео

Около 30 людей в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе.

Как сообщает SHARK Radio, инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится радио.

У политика был запланирован прямой эфир.

Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали.

СМИ утверждает, что нескольких из них "титушки" избили, в частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики неотложки, которая прибыла на место происшествия. На данный момент полиция опрашивает свидетелей.

На видео видно, что помимо кулаков и ног нападавшие использовали баллон с газом.

Ранее Гриценко на своей странице в ФБ анонсировал эфир:

Сейчас у политика под записью интересуются, правдива ли информация и все ли с ним в порядке: