Чего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"

Порошенко крайне сложно воспринять тот факт, что он проиграл такому "зеленому", актеру и комику, отметил Анатолий Октисюк

Высокий результат Владимира Зеленского на президентских выборах, в первую очередь, был голосованием против нынешней власти и Петра Порошенко. Это – протестное голосование.

Такие показатели были обусловлены политикой Петра Порошенко, которую он проводил на протяжении последних лет, в том числе относительно кадровых решений, борьбы с коррупцией и пр.

Однако я думаю, что довольно скоро Владимиру Зеленскому придется столкнуться с кризисом легитимности. Потому что уж слишком высоки ожидания от его президентства, слишком высок запрос на перемены, которые Зеленский вряд ли сможет осуществить. И тогда этот "снежный ком" развернется против него.

Уже в ближайшее время новый президент начнет довольно быстро терять поддержку украинцев, и многие начнут его критиковать. В первую очередь, Зеленского будет критиковать электорат Оппозиционного блока, который во втором туре проголосовал за него, а также его будут критиковать политические элиты. Зеленский окажется под шквалом огня. Его однозначно ждут трудные времена, когда и поддержка, и доверие общества начнут падать.

Так что высокий результат Зеленского – это протест и референдум по недоверию к старым элитам.

Кроме того, широкая поддержка Зеленского объясняется также продолжением Революции Достоинства, активисты которой в том числе выступали за обновление политической элиты. Зеленский сумел дать сигнал: "Я обновлю элиту и представлю новую команду". Поэтому голосование 21 апреля можно назвать майданом в электоральном измерении: до этого был силовой протест, а сейчас – электоральный.

Читайте такжеПорошенко надеется на реваншСейчас вопрос – сможет ли Зеленский распустить Верховную Раду и не растерять свой рейтинг? На первых порах он окажется во враждебной по отношению к нему среде: он не сможет ничего сделать, его решения будут саботироваться.

Поскольку сам Зеленский не разбирается в каких-то вещах, не знает пока, что как функционирует и работает, есть риск, что он может стать жертвой каких-нибудь кулуарных договоренностей разных групп интересов и влияний. Ведь сейчас начнется борьба за должности и давление различных олигархов за свои квоты. Начнется передел имущества. Поскольку империя Порошенко начнет разрушаться, и все зашевелятся: "Что делать? Куда бежать?".

Зеленский – это торпеда против Порошенко. На данный момент Зеленский уже выполнил свою миссию – он сбил Порошенко. Это был в том числе и олигархический консенсус, и общественный консенсус. Так что тут объединились две цели.

Если говорить о перспективах, то мне кажется, что Зеленский будет слабым президентом. Потому вполне естественным выглядит движение Украины в сторону парламентской республики.

В парламенте будет пять-шесть крупных олигархов, и будет сформирован олигархический консенсус, и каждый олигарх будет иметь свой кусок пирога. Они будут между собой договариваться, сотрудничать или воевать. А если кто-то пожелает изменить статус-кво, то против того, кто восстал, объединятся все остальные.

Мы логически, таким образом, подходим к тому, к чему должна была нас подвести Революция Достоинства: определенное обновление, оздоровление экономики, наполнение финансового бассейна, где каждый олигарх стоит со своим черпачком и черпает понемножку. Думаю, что Украина будет двигаться приблизительно в таком направлении.

Читайте такжеПрощайте, самый отвратительный президент в истории УкраиныЗеленскому ничего не удастся изменить прямо сейчас. В нашем государстве так выстроена система: чтобы президент активно и эффективно работал, нужно парламентское большинство. Если Зеленский сейчас начнет формировать большинство в парламенте, это будет очень дорого стоить – не знаю, кто будет заниматься сбором, но разные неформальные группы захотят свои "конфеты". Либо же Зеленскому придется полностью отдавать весь экономический блок и частично концентрироваться на дипломатии и обороне.

Или Зеленскому придется делать все для того, чтобы распустить парламент и идти на выборы. Если он будет тянуть до октября, он потеряет доверие и выйдет на парламентские выборы более слабым, нежели в свое врем был Виктор Ющенко.

Подчеркиваю, Зеленский зашел на электоральное поле всех игроков: Оппозиционного блока, Радикальной партии, Батькивщины и т.д. Он всех "объел", и теперь все будут "отъедаться", чтобы восполнить то, что Зеленский забрал у них.

В любом случае, как видим, все потуги Петра Порошенко завоевать как можно больше голосов не сработали. Причина проста – в украинском обществе существует колоссальный запрос на перемены. Это была первая президентская кампания, которая по полной использовала диджитал-ресурсы социальных сетей, а коммуникация велась по альтернативных каналах, которые власти не могут контролировать.

Однако я не думаю, что все это повторится на парламентских выборах – подобные вещи срабатывают лишь раз. А в последующих избирательных кампаниях они вновь будут сведены к традиционным формам. Сейчас это было нечто новое, а новое всегда интересно. А во второй раз все это "продать" будет весьма сложно.

Если говорить о дальнейших перспективах Порошенко в украинской политике, то можно сказать однозначно, что на премьерство он вряд ли сможет претендовать. А вот провести свою фракцию в Верховную Раду, если это будут досрочные парламентские выборы, ему удастся. Да и осенью он тоже сможет завести свою пусть маленькую фракцию, где все будут лояльны по отношению к нему, то есть "его люди".

Читайте такжеТри совета новому президенту ЗеленскомуУ Порошенко есть ядро поклонников, которые, несмотря ни на что, будут голосовать за него, исходя из идеологических соображений. Ведь его действия, например, получение Томоса и создание ПЦУ, нашли отклик у людей. Что бы там ни было, Порошенко останется одним из олигархов, которые будут определять политическое будущее Украины. Он приспособится, переформатируется. Для него проигрыш на президентских выборах – это болезненное поражение, ведь он проиграл дилетанту.

Если сравнить второй тур выборов с боксерским поединком, то профессионал вышел против дилетанта, и дилетант нокаутировал опытного бойца. Это сложно воспринять Порошенко – он проиграл такому "зеленому", актеру, комику, клоуну и дальше по тексту, что у нас говорилось.

Но Порошенко такой, что договорится со всеми. Он очень прагматичный. Потому у него будет своя квота в парламенте, и из украинской политики он никуда не денется.

А если против Порошенко новая власть будет пытаться возбуждать уголовные дела, то он будет использовать это как инструмент защиты своего бизнеса – будет кричать о репрессиях и тому подобном.

Думаю, что Зеленскому сейчас важно четко артикулировать обществу, своим избирателям, какие полномочия на должности президента у него есть. Ему стоит честно сказать, что пока он отдает все дела на совесть парламента и не лезет в них, что он – политик демократической формации, проводит такой демократический транзит. Однако захочет ли он так поступить? Однако Зеленскому было бы выгодно на данном этапе сказать, что сейчас вся ответственность за происходящее лежит на парламенте и правительстве, потому президент вместе с обществом готов оказывать на них давление, чтобы они принимали новые законы и так далее. А, согласно опросам, от нового президента ждут снижения тарифов и решение проблемы бедности украинцев. Однако Зеленскому не удастся это сделать.

К тому же, Владимиру Зеленскому крайне важно начать демонстрировать рост профессионализма, потому что отсутствие опыта – это сейчас одно из самых слабых его мест. Потому Зеленскому важно и нужно учиться, в том числе ему нужно учить украинский язык и разбираться в государственном управлении.

Зеленскому нужно выходить из параллельной реальности: телевизионная картинка – это одно, а реальность – совсем другое. И я думаю, он уже это начинает понимать.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для "Главреда"