Чем закончится война Кернеса против Вятровича

Геннадий Кернес, мэр Харькова / УНИАН

Мне уже приходилось неоднократно писать о том, что вторая кавалерийская попытка Галичины (первая была при Ющенко) навязать юго-восточной части страны свой гуманитарный проект, потерпит неудачу, как и первая. Более того, я писал о том, что результатом этой попытки, в основе которой лежало голое насилие и принуждение, а также резкий обрыв всех культурно-исторических связей с российской культурой, будет разгромный проигрыш Порошенко на выборах (как когда-то проиграл Ющенко) и - что гораздо важнее - в стране неизбежно начнется реальный процесс децентрализации.

Юго-восток страны дважды соглашался передавать власть в руки украинского Пьемонта в надежде, что Галичина действительно будет двигать Украину в европейском направлении, как она декларировала. Увы, вся евроинтеграция каждый раз сводилась к грубой, подчеркиваю, грубой, силовой, форсированной украинизации. Любому аналитику было понятно, что юго-восток сделает соответствующие выводы и будет искать новую форму политического устройства Украины, которая бы уберегла его от нарушения его гуманитарных прав.

Так все и происходит. В феврале месяцев КМИС констатировал, что уровень украинцев, положительно относящихся к россиянам, достиг невероятных 77%. Уже тогда было понятно, что Порошенко со своим Томосом обречен.

На повестку дня со всей силой вышел вопрос о необходимости существенной коррекции гуманитарной политики в Украине, точнее о необходимости передачи многих гуманитарных вопросов в регионы. Это естественная и закономерная реакция на силовую украинизацию, которую проводила нынешняя власть и венцом которой стало принятие наспех закона о языке, который явно служил целям политической борьбы накануне выборов, а не целям достижения общественного согласия и государственного строительства. Подтверждением этого служит тот факт, что окончательного текста закона никто не видел, даже голосовавшие за него депутаты!

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Но как начнет развиваться процесс гуманитарной децентрализации, который неизбежно приведет к введению региональных языков, переименованиям улиц и площадей, отмены квот, снятию запрета на фильмы и книги и т.п.?

Ответ: это всегда происходит через прецеденты. Прецедент всегда фиксирует наличие проблемы, вызывает общественный конфликт и в результате, которого, на выходе получается новая реальность.

И такой прецедент уже произошел вчера, на День Победы в Харькове. Инициативу и лидерство в этом сложном общественном процессе на себя взял мэр Харькова Г. Кернес, человек, политическое чутье и интуиция которого, пожалуй, не уступает даже гуттаперчевой гибкости и политической дальновидности пресловутого Л. Кравчука.

Кернес, по сути, призвал харьковчан подписать петицию за переименование проспекта им. Григоренко на проспект им маршала Жукова и написал, что "я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь". И, что интересно, воплотит! Вот тут у меня уже нет никаких сомнений.

Это и будет тем самым прецедентом!

Вятрович, понятное дело, уже пригрозил Кернесу уголовным сроком до 15 лет, но проблема директора Института памяти заключается в том, что он должен был просто знакомить общественность с историческим фактами, а не трактовать их и уж тем более не пытаться вести себя как предписывающий или даже карающий орган. Карающих органов у нас и так уже выше крыши. Впрочем, нет сомнений, что должность директора ИНП для Вятровича лишь ступенька на пути к политической карьере. По-человечески это понятно, все мы в первую очередь эгоисты, но у общества есть свои проблемы, которые не всегда совпадают с личными проблемами Вятровича.

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Однако, вернемся к прецеденту. Так что же будет, если харьковская местная власть, в нарушение законодательства о декоммунизации, присвоит проспекту имя маршала Жукова?

Ответ: Никто, конечно, местную власть Харькова сажать в тюрьму не будет и Кернес это прекрасно понимает. На это может рассчитывать только олигофрен, не понимающий, КАК устроена политическая система в Украине. Думаю, в такую перспективу не верит даже Вятрович, который совсем не производит впечатление фанатичного доктринера.

Можно решением ВР разогнать весь харьковский совет. Маловероятно, конечно, но можно. Но на новых выборах Кернес и его люди получат уже 95% поддержки. Что дальше?

А дальше всем политическим силам придется признать новую политическую реальность, садиться за стол переговоров и обговаривать реальную децентрализацию. Конечно, это, скорее всего, вызовет политический кризис, на западе Украины вполне могут начать угрожать сепаратизмом, будет много шума и крика, но решающее слово будет за мэрами городов Украины, которые впервые выйдут на политическую арену, как консолидированная сила и заявит, что будущее Украины - глубокая децентрализация экономической и гуманитарной жизни страны. В этом вопросе все мэры, которые у нас, по сути, являются обычными феодалами, проявят полную солидарность, так как хотят иметь всю полноту власти в своих вотчинах. Первым выступил самый дальновидный, самый влиятельный, самый богатый, самый опытный, самый непотопляемый и самый неубиваемый мэр в инвалидной коляске Геннадий Кернес. Процесс, как любил говорить Горбачев, пошел.

А что же Галичина? Как ни странно, после некоторого замешательства, периода патриотической истерии и т.п она в конце концов смирится, закапсулируется в себе и, скорее всего, сама активно включиться в процесс экономической децентрализации. Садовой вместе с Кернесом в конце концов вырвут финансово-экономическую власть у Киева. Европа лишь одобрительно закивает головой, потому что не верит в унитарный проект Украины и не желает поиметь гражданскую войну у себя на границах.

На этом Украина унитарная закончиться и начнется новая история Украины, Украины децентрализованной. И это будет правильным, потому что так живет весь цивилизованный мир.