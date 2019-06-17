Дилетанты и авантюристы: почему Зеленскому придется разгонять Раду еще раз

Зеленский еще помучается с сумбурным парламентом, который стремительно возник в неприличное короткие сроки

Стремительные досрочные перевыборы Верховной Рады породили лихорадочные настроения в украинской политике. Одни боятся справедливого наказания или мести за свои преступления в период правления Порошенко-Януковича, другие вдруг увидели "свет в конце туннеля" и поняли, что это их шанс "выбиться в люди".

Все бросились к коридорам власти, "лифтам", отелям, ресторанам – любым местам, где сейчас решаются политические ставки и расклады на будущее. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или "светлого будущего Украины", а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на "корабль победителей", гордо называемая журналистами "командой Зеленского". Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.

Читайте такжеИзбиратель украинских партий – кто он?В этой лихорадке, никому никого не жалко, ни Украину, ни "заклятых друзей" по политическому бизнесу. Все конкурирует со всеми. "Раскладка яиц в разные корзины" - любимое занятие олигархов и нуждающихся в депутатской неприкосновенности "отличников" режима личной власти Порошенко. Главное успеть вовремя "переобуться", замаскироваться в это смутное время. Если Зеленский набирает случайных людей в парламент, если Вакарчук ловит своих волонтеров, которые не знают о своем счастье стать народными депутатами, то почему люди с большими деньгами или те, кто привык жить в политике за счет Украины не могут опять туда вернуться и заняться любимым делом - политической коррупцией - продажей голосований и лоббизмом.

Самое худшее в ближайшем будущем.

Первое - это крайне низкий, по политическому качеству, состав будущей Верховной Рады. Сочетание "невинных" или наивных депутатов с авантюристами и опытными парламентскими циниками - это гремучая смесь нового украинского парламента.

Зеленский еще помучается с этим сумбурным парламентом, который стремительно возник в неприличное короткие сроки. В крайнем случае, его можно опять разогнать и уже потом спокойно сделать нужные выборы.

Второе сложнее и опаснее. С одной стороны, политика в Украине, таким образом, свелась, сузилась до уровня покупки места в списке или имени модной партии на выборах. А с другой стороны, мощно действует большая политика Кремля, которая ведет удачную реализацию стратегии "латентной путинизации" будущего состава Верховной Рады, когда наряду с открытой "пятой колонной Кремля" будут правильно голосовать и бодрые "прагматичные полу-патриоты" в вышиванках, не подозревающие о государственном интересе Украины.