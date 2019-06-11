Зеленский побывал в КСУ: главное о роспуске Рады – от трансляции до последствий

Зеленский побывал в Конституционном суде: главное о роспуске Рады / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня посетил заседании Конституционного суда (КСУ), который сегодня рассматривает его указ о роспуске Рады.

На заседание также прибыли нардепы Олег Куприенко, Андрей Тетерук, Игорь Алексеев, представитель президента в КСУ Федор Вениславский и представитель парламента в КСУ Анатолий Селиванов.

Зеленский в суде выступил с речью:

"Граждане Украины не просто не верят Раде. Рейтинг доверия 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов держаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения. Данный указ полностью соответствует букве закона. Наша позиция однозначная".

После чего президент покинул зал суда, дабы, по его собственным словам, не оказывать на КСУ давления.

Роспуск Рады: когда будет решение КСУ

Дело рассматривается в форме устного производства. Решение пообещали вынести до 29 июня.

Решение КСУ о роспуске Рады: последствия

Если КСУ признает указ президента неконституционным, то досрочные выборы Рады 21 июля не состоятся.

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Роспуск Рады: позиция депутатов и президента

Ряд нардепов, согласно тексту их обращения, указ Зеленского о перевыборах считают неконституционным. По их словам, юридически коалиция не существует с 17 мая 2019 года. Таким образом, если выборы пройдут 21 июля, то до принятия присяги новым составом Рады остается меньше положенных Конституцией шести месяцев.

В команде президента в свою очередь заявили, что коалиция свое существование прекратила 29 марта 2016 года, когда из нее вышли большинство фракций.

Отметим, что аппарат Верховной рады в последние годы не единожды игнорировал требования предоставить примерный список коалиции, в том числе в ходе судебных разбирательств.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.