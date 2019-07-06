Сколько возьмет партия Медведчука на выборах и чем это грозит Украине

По данным последнего опроса, на предстоящих выборах Оппозиционную платформу – За жизнь готовы поддержать 13,4% избирателей.

Думаю, что динамика роста связана с тем, что идет предвыборная кампания, партия присутствует в информационном пространстве, и в том же Киеве увеличилось количество рекламы щитов разных политических сил. До выборов остается две недели, и уже очевидно, что она стала набирать более интенсивные обороты.

И те, кто в соцопросах еще месяц назад отвечали, что не могут определиться в выборе кандидата, уже знают, за кого будет голосовать.

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У проходных партий проевропейской ориентации конкуренция идет между Слугой народа и еще как минимум тремя политическими силами.

А если мы посмотрим на весь список политических партий, которые охватывают пророссийский электорат, конкуренция среди них - самая низкая, всего две политических силы. Поэтому лидер и может аккумулировать на себе весь электорат.

Будет ли рост Оппозиционной платформы настолько большим, что партия сможет стать серьезным игроком в парламенте и претендовать на формирование большинства и создание коалиции?

Это может быть только в том случае, когда партия большинства воспримет Оппозиционную платформу в качестве партнера. Но я думаю, что такие шансы невысоки. Президент заверил западных партнеров, что будет поддерживать курс на европейскую интеграцию и НАТО, а Россию назвал агрессором и противником.

Еще один важный вопрос – это потолок электоральной поддержки этой партии. Он как раз заключается в том, что в нашем обществе есть только определенный процент граждан, поддерживающих тезисы, которые пропагандирует Оппозиционная платформа – За жизнь. Скажем, в самом большем выражении можно говорить про 15 процентов населения, а если поднять до максимума, то 20%.

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Если почитать программу Оппозиционной платформы, то там говорится про полный пересмотр того, что было сделано с времен Майдана - это и формирование национальной идентичности, политики национальной памяти и так далее. И не стоит думать, что Оппозиционная платформа – За жизнь может на своей реваншистской и пророссийской риторикой получить поддержку большую, чем есть сейчас.

В то же время большинство украинцев придерживается противоположных взглядов, и с точки зрения геополитических ориентаций это 60%, которые поддерживают Европейскую интеграцию, вступление в ЕС, и около 50% - за вступление в НАТО.

На что повлияет прохождение Оппозиционной платформы в Раду?

Если смотреть на сугубо парламентские вещи, которые определяются процедурой – это необходимое количество голосов для принятия законов, внесение изменений в Конституцию и так далее, то мы увидим, что простое, а возможно и конституционное, большинство будут за теми политическими силами, которые могут быть конкурентами между собой, но они стоят по одну сторону нашего геополитического разделения – выступают за прозападный курс. И они получат в парламенте большинство. А их оппонентам придется только выступать политической оппозицией, что не сильно повлияет на работу Рады.

Но если говорить в более широком контексте - о влиянии в общем на политическую ситуацию, то учитывая, что за ними стоит большая держава, враг Украины, то конечно это воздействие может быть гораздо большим с точки зрения влияния на общественное мнение и настроения в долгосрочной перспективе. Потому что информационная составляющая является очень значительной. И мы видим, что возможности такого влияния сейчас только увеличиваются.