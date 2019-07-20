Как введение пошлин на дизель и газ из РФ отразится на потребителе

Кабмин принял постановление о введении спецпошлины на импорт дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа из Российской Федерации. Как объяснил представитель президента в правительстве Андрей Герус, решение принято в ответ на расширение российских экономических санкций, и никак не повлияет на розничные цены на АЗС. И бюджет страны дополнительно получит около 2 млрд гривен в год.

Сложно прогнозировать, как пошлины отразятся на ценах для потребителя - все зависит от того, как отреагирует Россия, и прекратит ли она в отместку поставки.

Вообще очень сложно комментировать действия правительства, если они лишены логики - импортозависимое государство, каковым являемся мы, вводит не просто ограничительные пошлины, а адресные - на трубные поставки, при этом не трогая железнодорожные.

А трубный дизель – это порядка 40 процентов потребления рынка и энергетически самый дешевый продукт.

Читайте такжеПлюс 10%: как новые пошлины на топливо повлияют на цену автогаза и дизеляЯ еще понимаю, когда вводится ограничительная пошлина для защиты собственного производителя. А у нас он пока не в состоянии закрыть потребность рынка. И в лучшем случае сможет решить проблему на одну неделю, а что делать через три – уже непонятно.

Это как в анекдоте про грузинскую школу, где детям говорят: "Запомните, тарелька и вилька пишутся без мягкого знака, а кон и сол с мягким. Запомните это и запишите, потому что логически объяснить это невозможно". Вот так и у нас происходит.

В ближайшее время цены не поднимутся, поскольку операторы рынка ожидали, что в июле будет ограничение экспорта из России и в июне навезли в Украину ресурса – дорогого и менее дорогого. И сегодня мы видим, что у цены на импортный газ просели, но у нас они не падают. Да, его много в резервуарах, но закуплен он был по более высокой стоимости, чем котировки на биржах.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о росте цен на бензин: названа причинаПроблема для нас может заключаться в том, что есть экономическая выгода, но есть и политическая целесообразность. И если у России будет преобладать по этому вопросу политика над экономикой, или, скажем, в отместку Москва решит ввести санкции против Украины, мы будем иметь проблемы в самый пиковый период потребления, когда идет уборочная и отпускной период.

Пока что потребитель не будет страдать, но, поскольку ожидать от Кремля дружественных действий не приходится, есть опасность, что там существенно урежут поставки. И тогда Украина будет вынуждена покупать более дорогой ресурс через морские порты. А это совсем другие цены.