Зачем Зеленскому местные выборы и когда они состоятся

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
23 июля 2019, 06:51

За последние пять лет регионы стали реальной силой, в том числе за счет децентрализации – там появилось больше денег.

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Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривается возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Более того, некоторые источники сообщают, что решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти уже принято, и в настоящий момент в Зе-команде ищут юридическое обоснование такого шага.

Прогнозирую, что местные выборы все-таки состоятся и в ближайшие сроки. Есть возможность и найти основания. Например, в перечне есть такие пункты - если не происходила сессия или были приняты антиконституционные решения. Не исключаю, что по городам-миллионникам это возможно сделать с помощью судов – доказать, что там принимались антиконституционные акты. И тогда можно будет оглашать внеочередные выборы, а Верховная рада будет готова за них проголосовать.

Потому что Владимиру Зеленскому нужно быстро подстроить свою популярность в построении четкой вертикали, в том числе и на местах. И думаю, что так и будет происходить.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракНо если следовать логике, то местные Рады могут только самораспуститься. Но учитывая, что быстрее нужно реализовывать то, что есть - успех на парламентских выборах, я думаю, что выборы все-таки пройдут. И не исключено, что это будет ноябрь этого года.

Я считаю, что во время избирательной кампании представитель президента в Кабмине Андрей Герус не очень удачно пропиарил Владимира Зеленского. И де-факто – подставил его, когда привел главу Нефтегаза Андрея Коболева и показал, что может снизить цену на газ на 10 процентов. И в результате мы можем получить ситуацию, когда люди, получив платежки, увидят, что главное условие, которое они ждут от Зеленского (уменьшение тарифов) не выполнено, то может произойти коррекция рейтинга в сторону снижения. И на местных выборах это может стать достаточно ощутимым.

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Зачем Зеленскому после победы на президентских и парламентских выборах нужны местные выборы?

Конечно, чем больше будет своих людей на местах, тем лучше. Также за последние пять лет регионы стали реальной силой, в том числе за счет децентрализации – там появилось больше денег. И конечно новой политической силе было бы очень интересно поменять мэров городов, создать собственные фракции. Например, в Киеве это совсем критично. И я не исключаю, что много чего будет происходить, в том числе и с перевыборами.

Какие риски и преимущества от того, что вся власть в стране будет в одних руках?

Все зависит от того, что эта власть будет делать. Если и дальше будет продолжаться тот неолиберальный курс, который был при Петре Порошенко и Кабмине Владимира Гройсмана, то скорей всего от любви до ненависти будет один шаг. Это сотрудничество с МВФ, наращивание долгов, поднятие тарифов, невозможность контролировать монополию Нефтегаза. И в таком случае отвественность ляжет непосредственно на Владимира Зеленского. И ему сложно будет сказать, что кто-то в этом виноват.

Если же начнутся изменения - либерализация экономической жизни, экономический рост, то тогда можно ожидать более-менее стабильную поддержку.

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