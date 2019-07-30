Чего боится Кремль, или Главные заблуждения Украины о России

Андрей Головачев

политический эксперт

30 июля 2019, 07:26

Россия никогда не перестанет быть авторитарным государством, даже если в Украине наступит демократия лучших западных образцов

Россия
Россия - авторитарная монархия, потому что это единственный способ для ее существования. Она никогда не будет демократией / GettyImages

Один из самых любимых украинских мифов, это миф о том, что Россия всячески хочет воспрепятствовать строительству демократии в Украине. Что Россия боится, что Украина станет демократической и, как следствие, демократии уровень жизни в ней стремительно будет нарастать и, в конце концов, опередит российский ВВП на душу. И посмотрят тогда россияне на успехи украинцев и сразу же свалят они бессмертного Путина. И Крым посыплет голову пеплом и попроситься обратно в состав Украины. Ну, а про ЛДНР и говорить не приходится. Те за ночь выучат мову и айда обратно в неньку.

Это, конечно, романтический миф! Но миф очень распространенный и по всем признакам имеющий уже все признаки официальной пропаганды, официальной политики и официальной идеологии. Причем миф этот усиленно поддерживается не только внутри Украины, но и на Западе. И месяца не проходит, чтобы какой-нибудь посол из G-7 не заявил, что самый эффективный путь возвратить Крым - это Украине стать демократической.

Мифологично тут все, от начала до конца.

Читайте такжеКолонизаторы против негров: как благодаря путинскому скотству у России появился шансМиф - это то что, если Украина станет демократической, то это как-то повлияет на Россию. Это все равно что утверждать, что Россия такая авторитарная, потому Украина авторитарная и недемократическая. Это нонсенс. Россия - авторитарная монархия, потому что это единственный способ для ее существования. Она никогда не будет демократией, потому что этого в первую очередь не хотят сами россияне. Россия живет своим образом жизни и за последние 400 лет эта единственная страна, кроме Англии, которая не теряла своей государственности. Этот факт сильно влияет на российский менталитет.

Миф то, что Россия боится, что Украина станет демократической. Россия этого не боится, так как отлично понимает, что в Украине в обозримом периоде в 30-40 лет не будет никакой демократии. В том смысле, что украинцы смогут внедрить у себя западную политическую модель, в основе которой лежит разделение властей, реально независимый суд в каждой деревне, отсутствие политического влияния на силовиков, верховенство права, равенство всех перед законом, гарантии прав собственности, реальное местное самоуправление и т.д. По факту, Украина сейчас стремительно сваливается в архаику- достаточно посмотреть на динамику роста численности во время Крестных ходов. А также в истерический национализм- достаточно посмотреть на "Закон про мову " и различные глупейшие запреты. Какая уж тут европейская модель демократии!

Миф - это то что Россия боится, что в Украине вырастит уровень жизни и опередит российский. Разница в уровнях жизни России и Украины уже более чем 300% Эта разница постоянно растет и догнать Россию Украина в обозримых десятилетиях не в состоянии, потому что попала в так называемую ловушку бедности, из которой и выхода-то не видно. Нет никаких надежных теоретических моделей как выходить из ловушки бедности, не знают экономисты.

Читайте такжеЛогика оккупанта: почему Путин два десятилетия не уходит из властиМиф, что Россия боится, что Запад может взять контроль над Украиной и внедрить в ней демократию. Запад имел тотальный контроль над маленькой Молдовой и все что смог там выстроить это мафиозное государство с самым низким уровнем жизни в Европе. А в огромной проблемной Украине Запад вообще бессилен что-либо изменить. Все что он может это открыть границы для украинских заробитчан. Но это имеет фатальные последствия для украинской экономики

Но Россия, действительно, боится!

Но, конечно, не того, что Украина построит демократию. После последних выборов, когда народ с горя проголосовал за пустоту (вместо графы "против всех" было написано "Слуга народа"), Украина скорее всего свалится в авторитаризм, потому что последствия охлократии будут плачевными.

Россия боится за свою безопасность, в случае если Украина, по факту, начнет представлять свою территорию для войск НАТО. За то, чтобы не допустить Украину в НАТО Россия готова воевать. Но не с Украиной, а с НАТО. И Крым был аннексирован по этой причине. И поддержка Россией сецессионного конфликта на Донбассе - тоже.

А вот это уже все не миф, а самая что не на есть суровая реальность, которую многие украинцы почему-то не склонны воспринимать серьезно. Почему? Все дело в привычке жить романтичными мифами. Жизнь мифами - это типичный и любимый способ бегства украинцев от суровой реальности. Второй любимый способ - это вера в различных "слуг народа".

Но вера в слуг народа - это не демократия. Демократия - это вера в право частной собственности и готовности отстаивать его с оружием в руках ровно столько, сколько понадобиться пока это право не станет священным законом общества.

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Донбасс Россия НАТО Крым авторитаризм демократия Слуга народа Андрей Головачев Украина
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