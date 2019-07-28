Украине для успеха не хватает только одного — Волкер

28 июля 2019, 15:05

В нашей стране нужно укрепить верховенство права, отметил спецпредставитель американского Госдепа.

Новости Украины — Курт Волкер полагает, что Украине для успеха не хватает только одного
Курт Волкер полагает, что Украине для успеха не хватает только одного / Reuters

Украина имеет все, что нужно для успеха, для его достижений ей необходимо только установить верховенство права.

В стране нужно провести судебную реформу, рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве после визита на Донбасс, пишет ТСН.

Дипломат подчеркнул, что у нашего государства есть все необходимое для успеха — большое и образованное население, богатые природные ресурсы и хорошее сельское хозяйство.

"…Нужно только верховенство права для того, чтобы сюда пришли инвестиции и экономика успешно выросла. Прежде всего — это судебная реформа и укрепление верховенства права", — полагает спецпредставитель Госдепа.

Ранее Курт Волкер сказал, что главным препятствием для выполнения Минских договоренностей для урегулирования конфликтна на востоке Украины остается Российская Федерация. По его слова, Киев сделал все возможное для выполнения соглашений, а Россия продолжает поддерживать боевиков самопровозглашенных "Л/ДНР".

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс успех Курт Волкер новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:38
Украинская звезда показала "неадеквата"-преследователя
15:37
Динамо - Шахтер: трансляция матча, все подробности вокруг матча (обновляется)
15:36
В Запорожье произошла утечка титана
15:05
Украине для успеха не хватает только одного — Волкер Видео
14:40
Бари Алибасов наехал на сына: заработал на болезни десятки миллионов и "смылся" Видео
14:35
"Виной всему анальный секс": православный епископ рассказал, откуда берутся геи
14:15
Стала известна судьба захваченного КНДР российского судна
13:53
В белорусском футболе установлен рекорд
13:50
Шести областям Украины светят неприятные погодные "подарки" Видео
13:39
В Харькове вандалы залили краской памятник УПА
13:28
Свежо предание: ставший нардепом от Слуги народа комик собрался жить на депутатскую зарплату
13:25
Известный российский журналист умер в день своих именин
12:51
В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
12:12
День Крещения Руси: в Киеве ПЦУ проводит крестный ход Видео
11:39
Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"
11:25
Яценюк поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
11:08
Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной
11:04
Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
10:33
"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма
10:30
Идет на дно: аналитик рассказал, почему доллар стремительно дешевеет
10:19
Дэвис досрочно победил Нуньеса и защитил чемпионский пояс
10:04
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
09:51
Более тысячи: в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет Видео
09:45
В Слуге народа назвали главного кандидата на ключевое министерство
09:34
Фармер победил Френуа и сохранил чемпионский титул
09:33
На грани дефолта: что делать Зеленскому, чтобы Украина не стала рабом кредиторов мнение
09:25
Рамирес нокаутировал Хукера и объединил чемпионские пояса
09:05
Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли скандального главу полиции Днепропетровщины Видео
09:05
UFC 240: Царукян добыл первую победу в UFC и другие результаты боев
09:04
"Готовятся ко времени Ч": Эксперт рассказал о коварном плане Путина по Черному морю
08:56
В Мексике напали на известного боксера
08:47
UFC 240: Макс Холлоуэй успешно защитил титул Видео
08:44
Логика оккупанта: почему Путин два десятилетия не уходит из власти мнение
08:32
Генсек НАТО рассказали, как поступят члены Альянса после разрыва Путиным ракетного договора
08:24
Кто такой Руслан Рябошапка и превратится ли он в марионетку Зеленского
08:06
Волкер рассказал, как влияет на Донбасс оккупация россиянами и боевиками
07:40
СМИ узнали, какой из сенаторов США сорвал санкции против Северного потока-2
07:37
Долги президента Зеленского: почему новому президенту придется сложнее, чем Порошенко мнение
07:20
Кабачки на зиму по-корейски, с кетчупом и классические: элементарные бомбезные рецепты Фото
06:50
Нужно возвратить и отомстить: удравший "младший брат" Киев сводит Кремль с ума мнение
06:44
Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пиарщика 2019 – открытки и тексты Фото
06:33
В моде "самая сексуальная сумка из 90-х": какую выбрать, с чем сочетать Фото
06:18
Два человека погибли: на ЧМ в Кванджу на спортсменов обрушился балкон
06:12
Контрольный в голову и сердце: мощная магнитная буря конца июля принесет проблемы с сосудами Видео
06:09
Гамбоа во втором раунде вырубил Мартинеса Видео
05:57
С Днем Владимира 2019 – мужественные и стильные поздравления и открытки Фото
05:41
День торговли 2019: смешные поздравления и задорные открытки Фото
05:39
Нибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологи
05:17
Дочь Потапа топлес показала себя в зеркале
05:04
Уволить Андрея Богдана: вторая петиция набрала более 25 тысяч голосов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять