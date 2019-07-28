Украине для успеха не хватает только одного — Волкер

В нашей стране нужно укрепить верховенство права, отметил спецпредставитель американского Госдепа.
Украина имеет все, что нужно для успеха, для его достижений ей необходимо только установить верховенство права.
В стране нужно провести судебную реформу, рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве после визита на Донбасс, пишет ТСН.
Дипломат подчеркнул, что у нашего государства есть все необходимое для успеха — большое и образованное население, богатые природные ресурсы и хорошее сельское хозяйство.
"…Нужно только верховенство права для того, чтобы сюда пришли инвестиции и экономика успешно выросла. Прежде всего — это судебная реформа и укрепление верховенства права", — полагает спецпредставитель Госдепа.
Ранее Курт Волкер сказал, что главным препятствием для выполнения Минских договоренностей для урегулирования конфликтна на востоке Украины остается Российская Федерация. По его слова, Киев сделал все возможное для выполнения соглашений, а Россия продолжает поддерживать боевиков самопровозглашенных "Л/ДНР".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.