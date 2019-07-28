Волкер рассказал, как влияет на Донбасс оккупация россиянами и боевиками

Курт Волкер детально поведал, почему люди в ОРДЛО страдают от оккупации российскими военными и боевиками "Л/ДНР".
Районы Донецкой и Луганской областей, временно оккупированные россиянами и террористами, мешают Донбассу развиваться "в общей динамике Украины".
С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер, сообщает агентство Укринформ.
"Давайте не забывать, что первопричина того, что люди на этих территориях страдают, – это российское вторжение и оккупация этих территорий. Если бы не оккупация территории Донбасса, люди, которые сейчас там остались, были бы частью той общей динамики развития Украины, которую мы сейчас наблюдаем", – заявил он.
Напомним, ранее Курт Волкер рассказал о подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США. До этого он рассказал, почему Кремль не планирует освобождать захваченных в плен в Керченском проливе украинских военных моряков.