Волкер рассказал, как влияет на Донбасс оккупация россиянами и боевиками

Курт Волкер / Reuters

Районы Донецкой и Луганской областей, временно оккупированные россиянами и террористами, мешают Донбассу развиваться "в общей динамике Украины".

С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер, сообщает агентство Укринформ.

"Давайте не забывать, что первопричина того, что люди на этих территориях страдают, – это российское вторжение и оккупация этих территорий. Если бы не оккупация территории Донбасса, люди, которые сейчас там остались, были бы частью той общей динамики развития Украины, которую мы сейчас наблюдаем", – заявил он.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал о подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США. До этого он рассказал, почему Кремль не планирует освобождать захваченных в плен в Керченском проливе украинских военных моряков.

