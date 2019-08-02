"Политическое никто", или Почему Зеленский должен немедленно уволить Потураева

Андрей Головачев

политический эксперт

2 августа 2019, 06:56

Расчесывающий свои комплексы советник президента своей хамской речью не только унизил депутатов, но и подставил президента.

Никита Потураев
Никита Потураев

Явно страдающий нарциссизмом, ощущением собственной нереализованности и неудовлетворенными амбициями советник Президента Потураев, решил вымести свои комплексы на слугах народа, которых собрали на team building в Трускавце.

Почти все СМИ цитируют его унизительные фразы, которые он отпускал по отношению к новоиспеченным депутатам:

...вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка.... Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский... Все вы - политически никто

Говорят, почти все слуги сильно обиделись и осерчали. Но, если говорить по существу, то Потураев, конечно, прав. Но прав не до конца. Он был до конца прав, если бы добавил следующее:

"Друзья! Мы тут, действительно, все политические никто. И в первую очередь наш президент, который никогда не занимался политической деятельностью и поэтому политически -он чистый лист бумаги, tabula rasa, человек - никто и неоткуда. Что у него в голове, каковы его политические взгляды, ЧТО он собирается делать, - никто не знает. Возможно и он тоже еще не знает. То, что он стал президентом, а вы все депутатами - это все следствие той политики, которую проводил Порошенко и его окружение. Она, эта политика, достала уже все общество и был сформирован запрос на абсолютно нового президента и абсолютно новых депутатов, не связанных со старой элитой. Вот так, почти случайно, без приложения политических усилий, не сказав ничего вразумительного и определенного, Зеленский стал президентом, а вы - депутатами. Так не часто, но иногда бывает в политике и называется властью охлократии. Мы, все тут сидящие, оказались счастливчиками, на которых пролилась внезапная и иррациональная любовь охлоса. Но справедливости ради надо признать, что 95% заслуги в вашем успехе и успехе нашего президента связаны с Петром Алексеевичем, который сделал почти все возможное и невозможное, чтобы у нас в руках оказалась вся власть в стране. Возблагодарим же Порошенко за глупость его, и за алчность его тоже. Аминь!".

Потураев, конечно, так сказать не может. А вот слуги народа могут! Точнее, не сказать, а подумать. И, - я убежден, - именно так и подумали. Вольно или невольно, но Потураев заложил зерна будущей ненависти, которые слуги народа будут испытывать по отношению к Зеленскому, которому, похоже, речь своего советника пришлась по душе. Потураев прямо намекнул, что "вы - слуги Зеленского, обязанные ему своим благополучием и неожиданной стремительной карьерой"

Главное чувство, которое определяет мотивацию поведения человека - это борьба за свое достоинство. Потураев, от имени Президента, показательно, публично и в особо циничной форме, унизил слуг народа. Ему и Зеленскому это уже никогда не простят. Затаят обиду, как рабы, которые никогда не забывают удары хлыстом от своего господина и его управляющих. Именно от своих слуг Зеленский когда-то и получит заключительные удары ножами в спину. Так всегда было в истории человечества.

Мой искренний совет Зеленскому- немедленно уволить Потураева и дать понять всем ЗА ЧТО он его уволил.

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Владимир Зеленский Слуга народа Андрей Головачев Никита Потураев
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