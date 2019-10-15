Почему партия Зеленского стремительно деградирует

Слуга народа / Facebook Слуга народа

Скорость, с которой деградирует весь проект Слуга народа, просто поражает. Трудно было даже представить, что такое вообще было возможно.

Причин столь стремительного разложения две:

1. Кадровый кризис. Огромное число откровенных болванов, рвачей и циников, которые оказались на высоких должностях.

2. Кризис лидера. Недоверие внутри проекта к самому Зеленскому, который рассматривается многими как зависимая, слабая, двуличная фигура, декларирующая ценности, которых он лично или не хочет, или не может придерживаться.

Читайте такжеПервый кризис в Слуге народа - только начало расколаПосле того, как Портнов потребовал увольнения Рябошапки за то, что последний блокирует все дела против Порошенко, проект Слуга народа перешел в свою предпоследнюю фазу, которую условно можно назвать "Царь хороший, но команда его подводит".

Думаю, что эта глупейшая переходная фаза продлиться максимум 3-4 месяца, в течении которых общество с прискорбием окончательно признает, что его в очередной раз надули, причем самым циничным образом и рейтинг Зеленского обвалиться.

После этого все срочно начнут готовиться к следующим досрочным выборам в Верховную Раду. Впрочем, самые дальновидные приступили к этому же сейчас.