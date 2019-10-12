ГПУ готовит подозрение Лукаш: соратники требуют отставки Рябошапки

Лукаш вновь вызывают на допрос / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 17 октября к 14:00 в качестве подогреваемой экс-министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.

"17 октября я отправлюсь в Генеральную прокуратуру и получу уточненное подозрение. Да-да. Пришло время ответить за ""похищенные средства на исследования по евроинтеграции", - написала она в Facebook.

Лукаш добавила, что не намерена скрываться. Она добавила, что цель вызова в ГПУ – "проведение следственных и процессуальных действий, а именно сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой".

/ Фото: Facebook/Елена Лукаш

Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов в ответ на вызов Лукаш в Генпрокуратуру потребовал от генерального прокурора Руслана Рябошапки уйти в отставку.

"Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима… Мы Вам по этому поводу достойно ответим", – написал Портнов.

Юрист заявил, что Рябошапка инициировал допрос Лукаш, "чтобы понравиться другим порохоботам".

Напомним, в начале ноября 2016 года Печерский суд Киева арестовал Елену Лукаш на два месяца с возможностью выйти под залог, который позже за нее внес Вадим Новинский.

Позже Лукаш подала в суд на Генпрокуратуру и помощника генпрокурора Владислава Куценко.