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ГПУ готовит подозрение Лукаш: соратники требуют отставки Рябошапки

12 октября 2019, 00:53

Экс-чиновницу вызывают в прокуратуру на допрос.

Лукаш, суд
Лукаш вновь вызывают на допрос / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 17 октября к 14:00 в качестве подогреваемой экс-министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.

"17 октября я отправлюсь в Генеральную прокуратуру и получу уточненное подозрение. Да-да. Пришло время ответить за ""похищенные средства на исследования по евроинтеграции", - написала она в Facebook.

Лукаш добавила, что не намерена скрываться. Она добавила, что цель вызова в ГПУ – "проведение следственных и процессуальных действий, а именно сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой".

/ Фото: Facebook/Елена Лукаш

Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов в ответ на вызов Лукаш в Генпрокуратуру потребовал от генерального прокурора Руслана Рябошапки уйти в отставку.

"Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима… Мы Вам по этому поводу достойно ответим", – написал Портнов.

Юрист заявил, что Рябошапка инициировал допрос Лукаш, "чтобы понравиться другим порохоботам".

Напомним, в начале ноября 2016 года Печерский суд Киева арестовал Елену Лукаш на два месяца с возможностью выйти под залог, который позже за нее внес Вадим Новинский.

Позже Лукаш подала в суд на Генпрокуратуру и помощника генпрокурора Владислава Куценко.

Генпрокуратура Виктор Янукович Елена Лукаш Андрей Портнов новости Украины
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