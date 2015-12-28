Суд решил не продлевать арест Лукаш: опубликован документ

В понедельник, 28 декабря, Соломенский райсуд Киева решил не продлевать избранную экс-министру юстиции Елене Лукаш меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Смирнов, пишет Украинская правда.

В то же время бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook опубликовал соответствующий документ.

"...государство полностью возвращает залог и загранпаспорта. С сегодняшнего дня Елена больше не ограничена в передвижениях и может выехать за рубеж", — отметил он.

Напомним, в начале ноября Печерский суд Киева арестовал Елену Лукаш на 2 месяца с возможностью выйти под залог, который позже за нее внес Вадим Новинский. Узнать больше о деле бывшего высокопоставленного чиновника можно здесь.

Документ: facebook.com/andrey.portnov.ua