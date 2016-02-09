Лукаш подала в суд на ГПУ: хочет защитить свою честь

Бывшая министр юстиции Елена Лукаш, которая возглавляла ведомство во времена беглого экс-президента Виктора Януковича, подала в суд на Генпрокуратуру и помощника генпрокурора Владислава Куценко.

Об этом сообщил сам Куценко, передает "Украинская правда".

"Елена Лукаш подала в Печерский райсуд иск о защите ее чести и достоинства. Ответчиков два: ГПУ и Куценко", — рассказал он.

По его мнению, "подача иска такими людьми как Лукаш в очередной раз демонстрирует эффективность нашей работы".

"И ГПУ, и я лично будем делать все возможное, чтобы подобные личности не писали иски, а отбывали наказание в местах лишения свободы. Мы уверены, что скоро подобный иск против ГПУ будет подавать и Виктор Янукович", — сказал Куценко.

Напомним, в начале ноября Печерский суд Киева арестовал Елену Лукаш на 2 месяца с возможностью выйти под залог, который позже за нее внес Вадим Новинский. Узнать больше о деле бывшего высокопоставленного чиновника можно здесь.