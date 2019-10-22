Чем Украина заплатит за новый транш МВФ

До конца года Украина может получит транш от МВФ в 500 миллионов евро / 24 канал

Министр финансов Украины Оксана Маркарова накануне сообщила, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца 2019 года размером в 500 млн евро.

Ключевой вопрос в этой истории – чем Украина заплатит за этот транш? То ли это будет очередное повышение цен на газ (а я напомню, что по договоренности Гройсмана, не дай бог они состояться, уже этой осенью газ должен быть 9800, а с 1 января – 12300 гривен за куб), то ли это будет ускоренная продажа земли, либо же распродажей ликвидных госактивов, которые остались еще с Советского Союза. Сказать о том, какими будут условия кредита – невозможно, для этого нужно быть их участником.

С другой стороны, зачем нам в принципе нужен этот транш? Мы же понимаем, что транш от МВФ – это физическое увеличение долговой нагрузки на Украину, на каждого из украинцев.

Читайте такжеПочему буквальное следование заветам МВФ навредит Украине, а не поможетКогда-то я считал госдолг Украины и только по прошлым расчетам каждый украинец, от новорожденного до пенсионера, был должен порядка 45 тысяч гривен. Сейчас, с учетом выезда украинцев за рубеж, эта цифра выросла до более чем 70 тысяч.

Мы же понимаем, что макрофинансовая стабильность, под которую подпадают все средства от МВФ необходима, чтобы сдерживать национальную валюту и финансовую систему в целом. Но разве у нас есть проблемы с курсом валют? У нас в бюджете 2019 года был зафиксирован курс доллара в 29,4, сегодня у нас курс не превышает 25 гривен. У нас нет девальвации, у нас обратный процесс. То зачем тогда нам тогда эти деньги?

Кроме того, нам усердно говорили о том, что нам необходимо 5-10 миллиардов. Вопрос – откуда взялась эта цифра? Становится понятно, что это эфемерная сумма, для которой нет программы, для чего нужны эти деньги.

Читайте такжеЗа шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться УкраинеДеньги МВФ – это пополнение золотовалютного запаса, который у нас и так сегодня достаточно большой и возвращение долгов тому же МВФ. А очередные займы – это будто наркоман, который просит дозу. То есть, дайте мне очередную дозу, чтобы я вам вернул свои прошлые обязательства.

Безусловно, переговоры с МВФ нужны. Но они нужны для реструктуризации предыдущих долгов. Я убежден в том, что минимум два года даже в той непростой ситуации, которая уже сложилась, мы можем спокойно обходиться без траншей МВФ. Для этого надо хотя бы прописать в программе правительства развитие экономики Украины и развитие промышленного сектора. Ведь мы, в первую очередь, промышленная страна, хоть из нас и делают сырьево-экспортную, которая поставляет зерно, металлы и, как цинично это не звучало бы - людей. И на сегодня единственный путь развития – объединение государственной политики, направленной на национальные интересы и работу с большим бизнесом. А у нас все наоборот, так как сейчас фактически отбивают охоту у людей заниматься в Украине предпринимательской деятельностью.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, специально для Главреда