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Украина рванула в рейтинге Doing Business. И толку?

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

26 октября 2019, 08:40

Не рейтинги должны быть целью для украинской власти, а конкретные результаты.

экономика, украина, рост
В Украине растут только рейтинги/ dt.ua

Украина в рейтинге Doing Business прыгнула на 64 место в мире. И толку? Ну вот реально, что толку от этого роста?

Нас 5 лет убеждали в важности этого рейтинга. Говорили, что он является одним из главных критериев развития. Ну да, в теории он значит, насколько легко в стране вести бизнес и насколько страна интересна для инвесторов.

За 5 лет мы из 137 места попали на 64. Где результаты? Разве позиции в рейтингах улучшаются не ради результатов?

К нам начали массово заходить инвесторы? У нас появился миллион рабочих мест? Или может эмиграция снизилась?

Может пора включать критическое мышление? Может дело не только в рейтингах, а в чем-то другом? Может нужно позиции в рейтингах сравнить с цифрами?

Прямые иностранные инвестиции сейчас около 1-2 млрд в год, а в больше 5 лет назад были 7-8 млрд. Упали в разы.

Капитальные инвестиции больше 5 лет назад были 30 млрд дол, а сейчас 22 млрд! Бизнес меньше инвестирует в производство, а значит не создаются рабочие места.

Денежные переводы как показатель эмиграции более 5 лет назад были 9 млрд, а сейчас почти 15 млрд! Эмиграция выросла!

Вот реальные показатели, а не рейтинги! И на них нужно ориентироваться в первую очередь. И не рейтинг должен быть целью, а конкретные результаты.

рейтинг Doing Business Украина Павел Вернивский
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