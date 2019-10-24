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Рейтинг Doing Business-2020: Украина резко улучшила позиции

24 октября 2019, 09:06

Алексей Гончарук надеется, что такими темпами Украина в ближайшее время станет "магнитом для инвестиций".

Doing business
В рейтинге Doing Business-2020 Украина поднялась сразу на семь пунктов / Фото facebook.com/PMHoncharuk

Украина улучшила свои позиции в рейтинге Doing business - ежегодном исследовании группы Всемирного банка, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, в рейтинге Doing Business-2020 Украина поднялась сразу на семь пунктов и  заняла 64 место среди 190 стран. Глава Кабмина уверен, что это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.

"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - написал Гончарук в Facebоok.

По словам премьера, за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:

  • Защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодополучателях и компонентой;
  • Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и внедрив систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

Гончарук также  выразил надежду, что такими темпами Украина в ближайшее время станет "магнитом для инвестиций".

Напомним, ранее Кабинет министров увеличил норму платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал постановление. Так, данный показатель увеличат до 20% среднемесячного совокупного дохода семьи. При этом Гончарук указал, что подходы при начислении субсидий не меняются.

бизнес рейтинг Doing Business новости Украины Алексей Гончарук
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